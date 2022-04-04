Nisan'da ekonomi gündemi hareketli geçecek! Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Nisan ayında ekonomide gündem oldukça hareketli.
Yeni haftadan itibaren ekonomiye dair pek çok önemli veri peş peşe açıklanacak.
Bugün gözler enflasyon rakamlarında olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) açıklayacak.
TÜFE şubatta yüzde 4,81 artmış, yıllık bazda yüzde 54,44 olmuştu.
GÖZLER İHRACAT RAKAMLARINDA
Mart ayı dış ticaret istatistikleri de Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından paylaşılacak.
Türkiye'nin şubat ayındaki ihracatı 20 milyar dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatı gerçekleşmişti.