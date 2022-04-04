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    • Ekonomi
    • 04.04.2022 09:30
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    • 04.04.2022 09:30
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    🔺4 Nisan 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? 2022 TEFE TÜFE Mart enflasyon oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı...

    Mart ayı enflasyon seviyesi amacıyla geri sayım sona ererken gözler TÜİK'e çevrilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusunda her ayın ilk günlerinde belirlenen ve pek çok hususta belirleyici olan enflasyon oranları açıklanıyor. Bu bağlamda Nisan ayına girdiğimiz şu zamanlarda vatandaşlar Mart ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, 2022 TEFE TÜFE Mart enflasyon seviyesi ne kadar oldu? 4 Nisan 2022 enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    🔺4 Nisan 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? 2022 TEFE TÜFE Mart enflasyon oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı...

    Mart ayı enflasyon oranı ne kadar? 2022 Mart ayı enflasyonu yüzde kaç? sorularının cevapları gündem oldu. Enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilerle konu netleşmiş olacak. İşte detaylar!

    ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

    Ancak 3 Nisan Pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.

    4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak veriler sonrasında kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak.

        ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi.

        TÜFE, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,69, Yİ-ÜFE ise yüzde 93,53 artış gösterdi.

        Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti.

        Yİ-ÜFE, Ocak 2022'de bir önceki aya göre yüzde 10,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.
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        Haberler Ekonomi 🔺4 Nisan 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? 2022 TEFE TÜFE Mart enflasyon oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı...
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