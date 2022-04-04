🔺4 Nisan 2022 enflasyon oranı yüzde kaç? 2022 TEFE TÜFE Mart enflasyon oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı...

Mart ayı enflasyon oranı ne kadar? 2022 Mart ayı enflasyonu yüzde kaç? sorularının cevapları gündem oldu. Enflasyon açıklamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan verilerle konu netleşmiş olacak. İşte detaylar!
ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.
Ancak 3 Nisan Pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.
4 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak veriler sonrasında kira artış oranı da ortaya çıkmış olacak.