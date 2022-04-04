⛽🚙LPG'ye zam mı geldi? 5 Nisan 1 LT Motorin, Benzin, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? Opet, Shell, PO, BP güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

Araç sahipleri LPG, benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Bazı haber kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarında 60 kuruş artış yaşanacak. Peki, LPG zam geldi mi? İstanbul, İzmir, Ankara LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 - 5 Nisan 1 LT Motorin, Benzin, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
LPG'YE ZAM MI GELECEK?
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 63 kuruş zam gelecek.
Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 12,08 TL'ye, Ankara'da 11,96 TL'ye, İzmir'de 11,95 TL'ye yükselecek.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 105,23 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105,23 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 106,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 105,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,03 dolardan alıcı buldu.