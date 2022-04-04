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    • Ekonomi
    • 05.04.2022 08:59
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    • 05.04.2022 09:02
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    ⛽🚙LPG'ye zam mı geldi? 5 Nisan 1 LT Motorin, Benzin, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? Opet, Shell, PO, BP güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    Güncel akaryakıt fiyatları her gün araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak LPG'ye bu geceden itibaren yeni bir zam geleceği öğrenildi. Peki, LPG'ye zam mı gelecek? 5 Nisan 1 LT Motorin, Benzin, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? Opet, Shell, PO, BP güncel zamlı fiyatlar!

    takvim.com.tr
    ⛽🚙LPG’ye zam mı geldi? 5 Nisan 1 LT Motorin, Benzin, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?

    Araç sahipleri LPG, benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Bazı haber kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren LPG fiyatlarında 60 kuruş artış yaşanacak. Peki, LPG zam geldi mi? İstanbul, İzmir, Ankara LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 4 - 5 Nisan 1 LT Motorin, Benzin, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    LPG'YE ZAM MI GELECEK?

    Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, otogazın litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 63 kuruş zam gelecek.

    Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 12,08 TL'ye, Ankara'da 11,96 TL'ye, İzmir'de 11,95 TL'ye yükselecek.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 105,23 DOLAR

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105,23 dolardan işlem görüyor.

    Cuma günü 106,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 105,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,03 dolardan alıcı buldu.

        ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden satış yapma kararına Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) 31 üye ülkesi de katıldı. IEA'nın kararına ilişkin piyasaya sürülecek miktar ve zamanlama detaylarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

        Yemen'de tarafların Yemen hükümeti ve Husilerin iki aylık ateşkes konusunda anlaşması da piyasalardaki arz endişelerini hafifletti.

        Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, cuma günü Yemen hükümeti ve Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtti.

        Öte yandan, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Çin'in en büyük şehri Şangay'da devam eden sokağa çıkma yasağı ise dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi ülkesinde talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 105,79 ile 107,53 dolar aralığının direnç, 104,05 ile 102,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin:
        İstanbul: 19,00
        Ankara: 19,08
        İzmir: 19,10

        Motorin:
        İstanbul: 22,08
        Ankara: 22,18
        İzmir: 22,19

        Otogaz:
        İstanbul: 11,03
        Ankara: 11,20
        İzmir: 11,03
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        Haberler Ekonomi ⛽🚙LPG'ye zam mı geldi? 5 Nisan 1 LT Motorin, Benzin, LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? Opet, Shell, PO, BP güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
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