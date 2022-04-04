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    • Ekonomi
    • 05.04.2022 10:34
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    • 05.04.2022 10:35
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    5 Nisan fındık fiyatları ne kadar? İllere göre güncel fındık fiyatları kaç TL? Giresun, Düzce, Kocaeli, Ordu fındık fiyatları...

    Üreticiler ve alıcılar tarafından 4 Nisan fındık fiyatları ne kadar? İllere göre güncel fındık fiyatları kaç TL? Giresun, Düzce, Kocaeli, Ordu fındık fiyatları kaç liradan satılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Karadeniz'in önemli bir geçim kaynağı olan ve ihracaatta da önde gelen fındıkların fiyatlarının ne durumda olduğu merak ediliyor. İşte güncel bilgiler...

    takvim.com.tr
    5 Nisan fındık fiyatları ne kadar?

    Gündemde yoğun bir şekilde 4 Nisan fındık fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hem alıcı hem de satıcıların oldukça merak ettiği ve illere göre değişkenlik gösteren fındık fiyatlarında güncel durumun ne olduğu merak ediliyor. Önemli bir geçim kaynağı olan ve ihraacat konusunda da oldukça değerli fındıkta fiyatlar sık sık değişkenlik gösteriyor. Peki illere göre güncel fındık fiyatları kaç TL? Giresun, Düzce, Kocaeli, Ordu fındık fiyatları açıklandı mı?

    4 NİSAN FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

    TMO güncel fındık fiyatları

    - Akçakoca – En düşük: 24.95 TL / En yüksek: 32.50 TL

    - Çarşamba – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 33.50 TL

    - Düzce – En düşük: 24.95 TL / En yüksek: 32.50 TL

    - Fatsa – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 34.00 TL

    - Giresun – En düşük: 24.40 TL / En yüksek: 32.10 TL

    - Kocaeli – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 32.50 TL

    - Ordu – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 34.00 TL

    - Sakarya – En düşük: 28.00 TL / En yüksek: 33.45 TL

    - Samsun – En düşük: 24.18 TL / En yüksek: 33.50 TL

        - Trabzon – En düşük: 33.00 TL / En yüksek: 34.00 TL

        - Terme – En düşük: 25.00 TL / En yüksek: 33.50 TL

        - Ünye – En düşük: 25.75 TL / En yüksek: 34.00 TL

        - Zonguldak – En düşük: 24.50 TL / En yüksek: 32.50 TL

        - TMO – En düşük: 26.50 TL / En yüksek: 27.00 TL.
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        Haberler Ekonomi 5 Nisan fındık fiyatları ne kadar? İllere göre güncel fındık fiyatları kaç TL? Giresun, Düzce, Kocaeli, Ordu fındık fiyatları...
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