5 Nisan fındık fiyatları ne kadar? İllere göre güncel fındık fiyatları kaç TL? Giresun, Düzce, Kocaeli, Ordu fındık fiyatları...

Gündemde yoğun bir şekilde 4 Nisan fındık fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hem alıcı hem de satıcıların oldukça merak ettiği ve illere göre değişkenlik gösteren fındık fiyatlarında güncel durumun ne olduğu merak ediliyor. Önemli bir geçim kaynağı olan ve ihraacat konusunda da oldukça değerli fındıkta fiyatlar sık sık değişkenlik gösteriyor. Peki illere göre güncel fındık fiyatları kaç TL? Giresun, Düzce, Kocaeli, Ordu fındık fiyatları açıklandı mı?