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    • Ekonomi
    • 05.04.2022 09:04
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    • 05.04.2022 09:04
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    Kimler yardımdan alacak? Aylık 1250 TL ile 4 bin 272 lira maddi yardım müjdesi geldi!

    SGK'nın yayınlamış olduğu genelge kapsamında vatandaşlar adına aylık olarak Aylık 1250 TL ile 4 bin 272 lira değerinde ödeme yapılacak. Genelge içerisine dahil olacak vatandaşların başvuru hedefiyle sadece T.C kimlik belgesi olması yeterli. Vefat eden vatandaşların yakını olan vatandaşların 360 günlük vakit boyunca sigorta primlerinin yatırmış olması ve geri kalan tüm sigorta primlerinin ardından vefat eden vatandaş adına 1250 TL cenaze yardım yapma hakkı bulunacaktır.

    takvim.com.tr
    Aylık 1250 TL ile 4 bin 272 lira maddi yardım müjdesi geldi!

    Aylık 1250 TL ile 4 bin 272 lira parasal yardım müjdesi geldi! SGK doğrultusundan oluşturulan birtakım ödemeler amacıyla geriye dönük ödeme olasılığı bulunuyor. Daha öncesinde hakkı bulunduğu ödemeyi almayanlar eğer başvuru sürecinin üzerinden 5 yıl geçmemişse gene başvuru yapabilir.

    2022 YILINDA 1250 TL OLDU

    Çalışanların alabilecekleri ilk desteklerden birisi cenaze yardımı. Çalışma hayatında yer alan birisi vefat ederse geride kalanlara cenaze masrafları amacıyla yardım ödenir. Geride kalanların SGK primi ödüyor ya da ödemiyor olması destek amacıyla problem teşkil etmiyor. Vedat halinde devlet SGK vasıtasıyla bu desteği herkese sağlıyor.

    2022 senesinde ödeme tutarı çoğalan cenaze yardım parası desteğinden faydalanmak amacıyla en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması yeterli. Ödemeler ilk olarak çalışan evli ise eş ve çocuklarına, çalışan bekar ise anne baba yada kardeşlerine ödenir.

    İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2022?

    2022 senesinde en düşük işsizlik ödeneği 2 bin 137 lira, orta kademe 2 bin 541 lira, en yüksek ise 4 bin 272 lira olmaktadır. İşsizlik maaşı, bireyin maaşına göre belirlenmektedir. Buna göre en yüksek ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'ine kadar ödenmektedir.

        İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

        Çalışanın kendi talebi ve eksikliği dışında işten çıkarılması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün hizmet akdine sahip olunması, son üç senede 600 gün sigorta priminin ödenmiş olması gerekmektedir.

        Kişinin, işten eksiltildikten ileri 30 gün içinde İŞKUR'a bizzat ya da çevrimiçi olarak müracaat yapması gerekiyor. Aksi durumda belirti edilen sürede müracaat yapılmadığında işsizlik ödeneği hakkı kaybediliyor.

        Önceki senelerde işsizlik ödeneği desteğinden faydalanmış olan kişilerin, aynı şartları taşıması halinda tekrardan ödenek alma hakkı bulunmaktadır. Yeni bir ödeneğe hak kazanamayacak şekilde işten ayrılma hali söz hususu ise daha evvel durdurulan hak sahipliği bulunuyorsa oradan kalan vakit kadar işsizlik maaşı alınabilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Kimler yardımdan alacak? Aylık 1250 TL ile 4 bin 272 lira maddi yardım müjdesi geldi!
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