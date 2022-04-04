Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge mayısta Meclis'te

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu.
3600 EK GÖSTERGEDE SON DAKİKA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.
Bakan Bilgin, Temmuz ayında ek zam konusuna ilişkin ise, "Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey olarak Enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50'lik reel bir artış gerçekleştirdik. Temmuz enflasyonunda; enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız." açıklamasında bulundu.