🐂2022 Nisan ayı Buzağı paraları ne zaman ödenecek? 2022 buzağı destekleri yattı mı, ne zaman yatacak? T.C kimlik noya göre ödeme sorgulama!

Buzağı destekleri hakkında aramalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığınca tarımsal destek ödemeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ödeniyor. Buzağı, manda, malak destek ödemeleri için tarih araştırılıyor. Bir süredir gündemde yer alan buzağı destek ödemeleri ile ilgili son gelişmeler haberimizde! Peki, 2022 buzağı destekleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Nisan ayı Buzağı paraları ne zaman ödenecek? İşte detaylar!
BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık destek ödemeleri kapsamına, yangın ve selden zarar gören kovan ve çam balı üreticileri de dahil edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Tebliğle, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"da yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, hayvancılık desteklemesinden yararlandırılacak işletmelerde buzağıların 2021 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-Islah'a kayıtlı olması ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması gerekecek. En az 50 baş dişi sığırı, soğutma tankı ve makineli sabit sağım sistemi bulunan işletmeler, 4 aydan önce buzağılarını satabilecek. Bu buzağılar 120 gün yaşamış ve aşıları tamamlanmış ise desteklemeden faydalanılabilecek.