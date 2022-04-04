SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Yaygın bilinen adı ile "evim" sistemi son yıllarda hızla büyüse de, işleyişin başlangıcı 1990'lı yılların başına değin uzanıyor. Sistem daha çok, belli bir birikimi olmayan, bankadan da kredi alma imkânı bulunmayan veya faize bulaşmak istemeyen kişi veya ailelerin ilgisini çekiyor. Bir tür "imece" yöntemi de olan sisteme üye olan kişilerin yatırdıkları paralar ile, hak sahiplerinin ev veya otomobili alınarak teslim ediliyor.

Evini veya otomobilini alan kişi aylık sabit ödeme yapmaya devam ederek, sisteme yeni giren kişinin ev veya otomobil sahibi olmasına katkı sağlıyor. Ancak, son 3-4 yılda hemen her köşe başında açılan "evim" şubelerine sahip bazı firmaların teslimatları yapamaması çok sayıda kişinin mağduriyetine sebep oldu. BDDK'nın devreye girmeye başlaması ile sistemdeki firmaların büyük çoğunluğu tasfiye sürecine alındı. 21 şirkete ilişkin tasfiye süreci ise TMSF eli ile yürütülüyor.

MERCEDES'LE FERRARİ'YE ÖZEL PLAKA

Tasfiye sürecinde olan Hedefevim ile Finansevim, en çok şubeye sahip firmalardan başı çekiyordu. Hedefevim'in 71, Finansevim'in ise 84 şubesi bulunuyordu. Finansevim aynı zamanda, Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği eski başkanı Serdar Kolo'ya aitti. Finansevim'e ait listedeki 3.1 milyon TL'lik Mercedes S400 otomobilin plakasının "34 KOL ..." şeklinde olduğu görüldü. Muhammed Aydın'a ait Hedefevim'in kayıtlı sermayesi ise 67 milyon 500 bin liraydı. Aydın, tasfiye kararı öncesi "34 AYD ..." plaka Ferrari marka bir araçla çekilen fotoğrafı ile gündeme gelmişti. Ancak söz konusu araç Fon'un satış listesinde yer almadı. Bu arada Aydın'ın emlak sektöründe bayilik sistemi ile çalışan şirketinin web sitesi kapalı, telefonlarına ise ulaşılamıyor.