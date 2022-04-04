Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçen temmuzda 21 tasarruf finansman şirketine yönelik tasfiye kararı aldı. Karar sonrası, anılan şirketler TMSF denetimine geçti. Tasfiye sürecini yöneten Fon, ilgili 21 şirkete ait varlıkların satışı için de düğmeye bastı. Fon, varlık satışları ve ilgili şirketin kasasındaki paraya göre, tasarruf sahiplerine ödeme yapacak.
İKİ ŞİRKETİN 37 OTOMOBİLİ
TMSF yönetiminde bulunan Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ ile Finansevim Otomotiv AŞ'nin adlarına kayıtlı 37 aracın satışı için ihaleye çıkıldı. Her iki firmaya ilişkin ihale listesine bakıldığında dikkat çekici markaların olduğu görülüyor. Nakit parası olmayan veya kredi çekme imkânı bulunmayan dar gelirli ailelerin küçük birikimlerle ev veya otomobil sahibi olmak için ilgili şirketlere yatırdığı paralarla, çok sayıda Mercedes-Benz, Audi, Porsche ile geçen yıl Türkiye'de sadece 11 adet satılan Bentley marka otomobil alındığı anlaşıldı.
PORSCHE SATILDI
Hedefevim'e ait 9 otomobil için 31 Mart'ta ihale düzenlendi. Listede, biri 1 milyon 850 bin TL, diğeri 3 milyon TL'lik 2 Mercedes-Benz ile 2 milyon 600 bin TL değerindeki bir Porsche ve 3 milyon TL'lik bir Bentley yer aldı. 9 araçlık listede birer adet BMW ve Audi marka otomobil de yer aldı. Hürriyet'in haberine göre, anılan ihalede Mercedes marka otomobiller ile Porsche satıldı. Ancak Bentley için anılan ihalede alıcı çıkmadı. Satılamayan otomobiller için yeni bir ihale düzenlenecek.