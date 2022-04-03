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    • Ekonomi
    • 03.04.2022 14:06
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    • 03.04.2022 14:12
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    On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Faizsiz konut sistemi mağdurları için yeni düzenleme

    Son dakika haberine göre önümüzdeki hafta Meclis'in gündemi ekonomi olacak. Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Faizsiz konut sistemi şirketlerinin tasfiyesi sonucu oluşan mağduriyetler giderilecek. İşte gündemdeki konular...

    Faizsiz konut sistemi mağdurları için yeni düzenleme

    Ekonomiyle ilgili kritik düzenlemeler önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Muhtar maaşlarına zam yapılacak. Faizsiz konut şirketlerinin tasfiyesinden dolayı alacaklı olanlara yeni bir yol haritası sunulacak. İşte detaylar...

    Meclis Genel Kurulu önümüzdeki hafta ekonomi ile ilgili düzenleme için mesai yapacak.

    MUHTAR MAAŞLARI
    Teklif ile muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Böylece 50 binden fazla muhtarın maaşında 780 lira artış yapılacak.

    FAİZSİZ KONUT
    Faizsiz konut şirketlerinin tasfiyesiyle oluşan mağduriyet giderilecek.

    Düzenlemeyle faizsiz konut satışı yapan bazı şirketlerin tasfiyesiyle oluşan mağduriyetler giderilecek. O şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin kişiye iki seçenek sunulacak.

    Alacaklılar, isterlerse faaliyetine devam eden firmalara hakları korunarak geçebilecek. Sistemde kalmak istemeyenlere ise TMSF tarafından paraları geri ödenecek.

        PİŞMANLIK HÜKMÜ
        Teklifle Vergi Usul Kanunu'ndaki kaçakçılık suçuna etkin pişmanlık hükmü de eklenecek.

        TRT Haber'de yer alan habere göre finans sektöründe kurumlar vergisi yüzde 25 olarak uygulanacak. Özel sağlık kuruluşunda hekimlik yapanlar, serbest meslek kazancı ile vergilendirilecek.

        Parti liderleri grup toplantılarında konuşacak.

        Meclis'te bu hafta siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Liderler grup kürsülerinde milletvekillerine hitap edecek.

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        Haberler Ekonomi On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Faizsiz konut sistemi mağdurları için yeni düzenleme
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