On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Faizsiz konut sistemi mağdurları için yeni düzenleme

Ekonomiyle ilgili kritik düzenlemeler önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Muhtar maaşlarına zam yapılacak. Faizsiz konut şirketlerinin tasfiyesinden dolayı alacaklı olanlara yeni bir yol haritası sunulacak. İşte detaylar...

Meclis Genel Kurulu önümüzdeki hafta ekonomi ile ilgili düzenleme için mesai yapacak.