On binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Faizsiz konut sistemi mağdurları için yeni düzenleme

Ekonomiyle ilgili kritik düzenlemeler önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Muhtar maaşlarına zam yapılacak. Faizsiz konut şirketlerinin tasfiyesinden dolayı alacaklı olanlara yeni bir yol haritası sunulacak. İşte detaylar...
Meclis Genel Kurulu önümüzdeki hafta ekonomi ile ilgili düzenleme için mesai yapacak.
MUHTAR MAAŞLARI
Teklif ile muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılacak. Böylece 50 binden fazla muhtarın maaşında 780 lira artış yapılacak.
FAİZSİZ KONUT
Faizsiz konut şirketlerinin tasfiyesiyle oluşan mağduriyet giderilecek.
Düzenlemeyle faizsiz konut satışı yapan bazı şirketlerin tasfiyesiyle oluşan mağduriyetler giderilecek. O şirketlerde paraları bulunan yaklaşık 50 bin kişiye iki seçenek sunulacak.
Alacaklılar, isterlerse faaliyetine devam eden firmalara hakları korunarak geçebilecek. Sistemde kalmak istemeyenlere ise TMSF tarafından paraları geri ödenecek.