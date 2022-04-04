3600 EK GÖSTERGE TARİHİ BELLİ OLDU: Ek gösterge ne zaman çıkacak, maaşları nasıl etkileyecek? Emekli memur maaşına ne kadar yansıyacak?

Türkiye'de kamuoyunun gündeminde geniş yer edinen 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşlarında ciddi oranda artışlara neden olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında müjdenin verilmesinin ardından ortaya çıkan yeni detaylar ise merak edilmeye başladı. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. Peki, Ek gösterge ne zaman çıkacak, maaşları nasıl etkileyecek? 3600 Ek gösterge emekli memur maaşına ne kadar yansıyacak?
BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA GELDİ!
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu.
TARİH BELLİ OLDU!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.
Bakan Bilgin, Temmuz ayında ek zam konusuna ilişkin ise, "Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey olarak Enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50'lik reel bir artış gerçekleştirdik. Temmuz enflasyonunda; enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız." açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge ikinci toplantısının ardından açıklamalar gelmişti.
Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs'ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs'ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis'e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir.