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    • Ekonomi
    • 04.04.2022 11:33
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    • 04.04.2022 11:38
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    3600 EK GÖSTERGE TARİHİ BELLİ OLDU: Ek gösterge ne zaman çıkacak, maaşları nasıl etkileyecek? Emekli memur maaşına ne kadar yansıyacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" ifadelerine yer verdi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında, "Ek gösterge ne zaman çıkacak, maaşları nasıl etkileyecek? 3600 Ek gösterge emekli memur maaşına ne kadar yansıyacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ek gösterge ne zaman çıkacak, maaşları nasıl etkileyecek?

    Türkiye'de kamuoyunun gündeminde geniş yer edinen 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşlarında ciddi oranda artışlara neden olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında müjdenin verilmesinin ardından ortaya çıkan yeni detaylar ise merak edilmeye başladı. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. Peki, Ek gösterge ne zaman çıkacak, maaşları nasıl etkileyecek? 3600 Ek gösterge emekli memur maaşına ne kadar yansıyacak?

    BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA GELDİ!

    Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu.

    TARİH BELLİ OLDU!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.

    Bakan Bilgin, Temmuz ayında ek zam konusuna ilişkin ise, "Türkiye tarihinde görülmeyen bir şey olarak Enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50'lik reel bir artış gerçekleştirdik. Temmuz enflasyonunda; enflasyon farkını kamu çalışanlarına ve emeklilerimize yapacağımız düzenleme ile ele alacağız." açıklamasında bulundu.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge ikinci toplantısının ardından açıklamalar gelmişti.

    Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs'ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs'ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis'e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir.

        3600 EK GÖSTERGE İLE NE DEĞİŞECEK?

        Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye'nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız, Mayıs ayında biter yani iş.

        MAAŞLARDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

        Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da tartıştıklarını kaydeden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2. toplantıyı bitirdik ve 3. toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar da 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte Memur-Sen'in mutfağıyla toplu sözleşme mevzuat mutfağıyla hizmet kollarımıza ilişki teknik ekiplerimiz çalışma genel müdürlüğü ile bir araya gelecek.

        3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için biz kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak emekli olan da emekli maaşları artacak.Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bu oranda yine bin liraya varan farklar meydana gelecek.Buda bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi 3600 EK GÖSTERGE TARİHİ BELLİ OLDU: Ek gösterge ne zaman çıkacak, maaşları nasıl etkileyecek? Emekli memur maaşına ne kadar yansıyacak?
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