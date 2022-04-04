Bakan açıkladı! Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Muş, "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." açıklamasında bulundu.
Bakan Muş'un açıklamalarından satır başları;
İhracatımız 2021 yılında yakaladığımız ivmeyi bu yıl da devam ettirdiğini görüyoruz. Geride bıraktığımız Mart ayında ihracatımız geçtiğmiz yılın Mart ayına göre 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştur.
Bu rakam tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamları olmuştur. Ocak ve Şubat ayında da en yüksek rakamları açıklamıştık. Bu yıl üçte üç yapmış olduk.