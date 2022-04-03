Tarladan sofraya artan fiyat farkı gözleri hallere çevirdi! Fiyatlar 1 yılda katlandı

Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte özellikle gıda fiyatlarındaki fırsatçılık ile mücadele devam ediyor. Tarladan çatala kadar yüzde 400'leri bulan fiyat artışlarının görüldüğü sebze meyvede hallerdeki değişimler de dikkat çekiyor. Özellikle 2022 yılı ile birlikte 5 katı fiyat artışları görülüyor. Hem Antalya hem de İstanbul'daki hal fiyatları karşılaştırıldığında 2020 ve 2021 yıllarına göre fahiş fiyatlar ortaya çıkıyor. Nisan 2020'de Antalya'da halde 1.5 lira olan domates 2022 yılında 17 lirayı buluyor. Aynı domates İstanbul halinde 2020'de 3 lirayken bugün 28 liraya ulaşıyor. Daha önce yılda yüzde 10-20 oranında artan fiyatların 2022 yılı ile birlikte katlanarak artması dikkat çekiyor. Uzmanlar bunun enflasyonla emtia fiyatlarıyla izah edilemeyeceğini belirtiyor.
SÜRESİZ NAFAKA YOK!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı bir televizyon programında nafakayla ilgili soruları da cevaplandırdı. Bakan Yanık, "süresiz nafaka" diye bir düzenlemenin hukukta olmadığına dikkati çekti. Bütün boşanma davalarında her çifte nafaka kararı verilmediğini vurgulayan Yanık, şöyle devam etti: "Bu nafaka konusu manipülatif bir şeye de dönüştü. Süresiz nafakanın kimi insanlar açısından bir mağduriyete dönüştüğünden habersiz değilim. Bunun özellikle altını çizerek söylüyorum. Ama nafaka üzerinden çok ciddi bir kadın tartışması ve kadınların sosyal, ekonomik, hukuksal haklarının adeta dart tahtası haline getirildiğinin de farkındayım. Nafaka süresiz değil. Yargıtay içtihadını değiştirerek süreli nafakaya hükmedebilir. Bunun altını ısrarla çiziyorum."
MEMURA 50 BİN LİRA DESTEK
3600 ek gösterge çalışması tamamlandığında memurların emeklilik ikramiyeleri 50 bin lira kadar artabilecek. Ek gösterge artışı sadece ikramiyeleri değil memurların emekli maaşlarını da artıracak. Burada da rakam 1.400 lirayı geçecek. Toplu sözleşme metnine giren ek gösterge ile ilgili sendikalar ve Çalışma Bakanlığı arasında iki toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Bakanlığın yaptığı teknik çalışma sonrasında ortaya çıkan taslak metinler üzerindeki müzakereler ise devam ediyor. Çalışma tamamlandığında kamuda ek göstergesi olmayan memurun kalmayacağı belirtiliyor. Unvanlara göre ve hiyerarşik düzene uygun olarak tüm kamu çalışanların ek göstergeleri değişecek. Böylece ek göstergeler arasındaki adaletsizlikler de giderilecek.