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    Tarladan sofraya artan fiyat farkı gözleri hallere çevirdi! Fiyatlar 1 yılda katlandı

    Son dönemde tarladan sofraya kadar yüzde 400’leri bulan fiyat farkları sebze meyvede gözleri hallere çevirdi. Hallerde özelikle bu yıl 5 katı bulan fiyat farkları oluştu. İşte sizler için derlediğimiz 3 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ’Hal’imize bak!

    Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte özellikle gıda fiyatlarındaki fırsatçılık ile mücadele devam ediyor. Tarladan çatala kadar yüzde 400'leri bulan fiyat artışlarının görüldüğü sebze meyvede hallerdeki değişimler de dikkat çekiyor. Özellikle 2022 yılı ile birlikte 5 katı fiyat artışları görülüyor. Hem Antalya hem de İstanbul'daki hal fiyatları karşılaştırıldığında 2020 ve 2021 yıllarına göre fahiş fiyatlar ortaya çıkıyor. Nisan 2020'de Antalya'da halde 1.5 lira olan domates 2022 yılında 17 lirayı buluyor. Aynı domates İstanbul halinde 2020'de 3 lirayken bugün 28 liraya ulaşıyor. Daha önce yılda yüzde 10-20 oranında artan fiyatların 2022 yılı ile birlikte katlanarak artması dikkat çekiyor. Uzmanlar bunun enflasyonla emtia fiyatlarıyla izah edilemeyeceğini belirtiyor.



    SÜRESİZ NAFAKA YOK!
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı bir televizyon programında nafakayla ilgili soruları da cevaplandırdı. Bakan Yanık, "süresiz nafaka" diye bir düzenlemenin hukukta olmadığına dikkati çekti. Bütün boşanma davalarında her çifte nafaka kararı verilmediğini vurgulayan Yanık, şöyle devam etti: "Bu nafaka konusu manipülatif bir şeye de dönüştü. Süresiz nafakanın kimi insanlar açısından bir mağduriyete dönüştüğünden habersiz değilim. Bunun özellikle altını çizerek söylüyorum. Ama nafaka üzerinden çok ciddi bir kadın tartışması ve kadınların sosyal, ekonomik, hukuksal haklarının adeta dart tahtası haline getirildiğinin de farkındayım. Nafaka süresiz değil. Yargıtay içtihadını değiştirerek süreli nafakaya hükmedebilir. Bunun altını ısrarla çiziyorum."



    MEMURA 50 BİN LİRA DESTEK
    3600 ek gösterge çalışması tamamlandığında memurların emeklilik ikramiyeleri 50 bin lira kadar artabilecek. Ek gösterge artışı sadece ikramiyeleri değil memurların emekli maaşlarını da artıracak. Burada da rakam 1.400 lirayı geçecek. Toplu sözleşme metnine giren ek gösterge ile ilgili sendikalar ve Çalışma Bakanlığı arasında iki toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Bakanlığın yaptığı teknik çalışma sonrasında ortaya çıkan taslak metinler üzerindeki müzakereler ise devam ediyor. Çalışma tamamlandığında kamuda ek göstergesi olmayan memurun kalmayacağı belirtiliyor. Unvanlara göre ve hiyerarşik düzene uygun olarak tüm kamu çalışanların ek göstergeleri değişecek. Böylece ek göstergeler arasındaki adaletsizlikler de giderilecek.



        TOGG ÖNCESİ ŞARJ AĞI
        Türkıye'nin otomobili TOGG'un bu yılın sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken, EPDK, şarj ağı işletmeciliği yapacak şirketlere ilişkin şartları belirledi. Buna göre, şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek. Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak.

        KALYON GÜNEŞ'E FİNANSMAN ÖDÜLÜ
        Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak, 2 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak ve yılda 2 milyon ton karbon emisyonunu önleyecek Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi santrali projesi dünyanın önde gelen Proje ve Altyapı Finansmanı dergilerinden IJ Global tarafından ödüle layık bulundu. Proje 'Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması' ödülünü kazandı.

        TKBB BAŞKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ
        Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nde (TKBB) görev değişimi yaşandı. Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü koltuğuna getirilen Osman Çelik, bu değişime bağlı olarak TKBB'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. İkram Göktaş'tan görevi devralan Çelik, "Katılım finans sektörünü ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

        SELZEDE BALIKÇIYA 1450 TL DESTEK
        Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2021'de meydana gelen sel felaketi sonrası balıkçı gemisi sahiplerine destekleme yapılacak. Desteklemeden Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta kayıtlı 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabilecek. Boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olanlara 1000 lira, 5 ile 7,99 metre arası olanlara 1250 lira, 8 ile 9,99 metre arası olanlara 1350 lira ve 10 ile 11,99 metre arası olanlara 1450 lira destekleme ödemesi yapılacak.

        TMO'DAN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI
        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ayçiçek yağının 5 litrelik yağları yağları Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM'den 129 liraya sattıklarını söyledi. Güldal, "Rusya'dan ürün sevklerimizde herhangi bir problem yok. Şu ana kadar 42 bin ton ayçiçek yağı alımı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi, 18 bin ton daha yolda geliyor." diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Tarladan sofraya artan fiyat farkı gözleri hallere çevirdi! Fiyatlar 1 yılda katlandı
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