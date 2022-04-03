Tarladan sofraya artan fiyat farkı gözleri hallere çevirdi! Fiyatlar 1 yılda katlandı





TOGG ÖNCESİ ŞARJ AĞI

Türkıye'nin otomobili TOGG'un bu yılın sonunda banttan indirilmesi hedeflenirken, EPDK, şarj ağı işletmeciliği yapacak şirketlere ilişkin şartları belirledi. Buna göre, şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek. Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak.



KALYON GÜNEŞ'E FİNANSMAN ÖDÜLÜ

Avrupa'nın en büyük güneş santrali olacak, 2 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak ve yılda 2 milyon ton karbon emisyonunu önleyecek Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi santrali projesi dünyanın önde gelen Proje ve Altyapı Finansmanı dergilerinden IJ Global tarafından ödüle layık bulundu. Proje 'Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması' ödülünü kazandı.



TKBB BAŞKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nde (TKBB) görev değişimi yaşandı. Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü koltuğuna getirilen Osman Çelik, bu değişime bağlı olarak TKBB'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu. İkram Göktaş'tan görevi devralan Çelik, "Katılım finans sektörünü ileriye taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.



SELZEDE BALIKÇIYA 1450 TL DESTEK

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2021'de meydana gelen sel felaketi sonrası balıkçı gemisi sahiplerine destekleme yapılacak. Desteklemeden Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta kayıtlı 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabilecek. Boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olanlara 1000 lira, 5 ile 7,99 metre arası olanlara 1250 lira, 8 ile 9,99 metre arası olanlara 1350 lira ve 10 ile 11,99 metre arası olanlara 1450 lira destekleme ödemesi yapılacak.



TMO'DAN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ayçiçek yağının 5 litrelik yağları yağları Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM'den 129 liraya sattıklarını söyledi. Güldal, "Rusya'dan ürün sevklerimizde herhangi bir problem yok. Şu ana kadar 42 bin ton ayçiçek yağı alımı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi, 18 bin ton daha yolda geliyor." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN