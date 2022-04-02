AK Parti’de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak

AK Parti, 2023 seçimleri için izlenecek strateji ve bu kampanyayı yürütecek profesyonel ekibin belirlenmesi için düğmeye bastı. 2018 seçimlerinden itibaren seçim stratejileri, kampanyalar ve kamuoyu yoklamaları konusunda kurumsal olarak herhangi bir şirketle çalışmayan AK Parti'nin, önümüzdeki seçimler için iki yeni şirketle görüşmeler yürüttüğü belirtildi.