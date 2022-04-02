AK Parti’de EYT hazırlığı! Bütün şartlar zorlanacak

AK Parti, 2023 seçimleri için izlenecek strateji ve bu kampanyayı yürütecek profesyonel ekibin belirlenmesi için düğmeye bastı. 2018 seçimlerinden itibaren seçim stratejileri, kampanyalar ve kamuoyu yoklamaları konusunda kurumsal olarak herhangi bir şirketle çalışmayan AK Parti'nin, önümüzdeki seçimler için iki yeni şirketle görüşmeler yürüttüğü belirtildi.
Seçim hazırlıkları konusunda şirket yöneticilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da bir sunum yaptıkları öğrenildi. Sunumlarda seçim sürecinin nasıl yürütüleceği, hangi başlıkların ön plana çıkarılacağı ve özellikle ekonomi konusunda toplumdaki algının nasıl yönetileceği konusunda fikirler gündeme geldi. Erdoğan'ın yapılan sunumları beğendiği ve yakın zamanda bu iki şirketle anlaşma yapılacağı belirtiliyor.
AK Parti'nin seçim strateji ekibi de yeni politikalar geliştirilmesi ve izlenecek strateji konusundaki toplantılarını da sıklaştırmaya başladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki ekipte Genel Başkan Yardımcıları Efkan Âlâ, Hamza Dağ ve Mustafa Şen'in yanı sıra Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve Genel Başkan Danışmanı Naci Bostancı yer alıyor.