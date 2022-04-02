Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati altın rafinerileri yöneticileriyle bir araya geldi: "Detaylıca değerlendirdik"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.