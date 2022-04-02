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    • Ekonomi
    • 02.04.2022 17:40
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    • 02.04.2022 17:40
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati altın rafinerileri yöneticileriyle bir araya geldi: "Detaylıca değerlendirdik"

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle bir araya geldi. Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati, "Kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdik" dedi.

    Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

    Bakan Nebati, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

    Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.



    İşte Bakan Nebati'nin o paylaşımı;
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    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati altın rafinerileri yöneticileriyle bir araya geldi: "Detaylıca değerlendirdik"
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