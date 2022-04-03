Yılın ilk çeyreğinde, borsanın kazandıranı Fenerbahçe oldu

SPOR ŞİRKETLERİ, MART AYINDA BORSADA DURDURULAMADI

Yılın ilk çeyreğindeki kötü performansa karşın spor şirketlerinin hisseleri mart ayında borsada değer kazandı.

Yayın hakları ihalesi sonuçlanmasa da ilerleme kaydedilmesi, kulüplerin imzaladığı sponsorluk anlaşmaları spor hisselerinde pozitif bir seyir izlendi.

Geçen ay Saran Media Group, 1-B (324 milyon lira), 1-C (30 milyon 375 bin lira), 1-E (16 milyon 200 bin lira), 2 ve 3 (12 milyon dolar) paketleri için sözleşmeleri imzaladı.

TRT ise 1-D (190 milyon 400 bin lira) ve 1-F (4 milyon 80 bin lira) paketlerine ilişkin sözleşmeleri imzalamasına karşın daha sonra ihaleden çekildi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig yayın ihalesine ilişkin kulüpler arasında fikir ayrılığı yaşanmadığını ifade etti.

Bu arada, Galatasaray Kulübü, kripto satış platformu GAMI World ile 3 yıllık sponsorluk anlaşmasına, Beşiktaş Kulübü de kripto varlık platformu Rain ile sponsorluk anlaşması imza atmıştı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında kulübün 14 milyon dolar alacağını bildirmişti.

Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 22,9, Süper Lig'in açık arayla lideri konumundaki Trabzonspor yüzde 13,5, Galatasaray yüzde 11, Beşiktaş yüzde 6,5 kazandırdı.

Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından, Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri yükselişini yüzde 8'e kadar çıkarmıştı.

EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP

Fenerbahçe, borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine ulaşarak rakiplerini geride bıraktı.

Fenerbahçe mart ayını 2 milyar 915 milyon 950 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 2 milyar 900 milyon lirayla Trabzonspor, 1 milyar 684 milyon 800 bin lirayla Galatasaray, 861 milyon 600 bin lirayla Beşiktaş izledi.

Borsa'da işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2021, Şubat 2022, Mart 2022 kapanış fiyatı, değişimi, 2021 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle: