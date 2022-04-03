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    • Ekonomi
    • 03.04.2022 18:41
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    • 03.04.2022 19:00
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    Gıda ürünleri stoklayarak vatandaşı sıkıntıya sokan stokçular için çarpıcı ifadeler! Memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar

    Ramazan öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar market raflarında karşılaştıkları zamlı ürünlere tepki göstermişti. Zamlı ürünlere ilaveten ayçiçek yağı ile başlayan stokçular şimdi de soğanları depolamaya başladı. Depolanan ürünlerin çürümesi ile umduğunu bulamayan stokçulara İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir "Memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar" diyerek sert tepki gösterdi.

    Memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar

    Çorum'da tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Soğanları döken kişi veya kişilerle olayın nedeni araştırılıyor.



    Alaca ilçesi çıkışında kara yolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu görenler, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişilerle, olayın nedenini araştırıyor.

    BELEDİYENİN KONTROLÜ DIŞINDA DÖKÜLMÜŞ DURUMDA
    Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, "Belediyenin kontrolü dışında dökülmüş durumda. Ekiplerimiz bölgede bu tür konulara karşı görev yapıyorlar, ancak özellikle gece saatlerinde döküm yapılıyor. Ekiplerimiz sahada ve inceleme başlattık. Dökenler kimse, tespit edip gerekli ceza uygulanacak" dedi.

        1 LİRA VE ALTINDAN BİZDEN SOĞAN VE PATATESİ ALDILAR
        Öte yandan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Çorum'da boş araziye dökülen soğanlar ile ilgili A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

        Ömer Demir, "Biz bu filmi çok seyrettik. Bu film, bir öncekinin aynısı. Bu soğanı buraya dökmenin hangi mantık ve mantalitesi var? Hiçbiri yok. Anlattığımız gibi, 1 lira ve altından bizden soğan ve patatesi aldılar.

        Depolarında stok yaptılar. 'Çok büyük vurgun vuracak' hesabı yaptılar. Bir ara soğan ve patates 12-13 liranın üzerine çıktı. Bunlar daha sonra ince hesapları yapamadılar, dolayısıyla soğanlar depoda çürüdü.

            MEMLEKETTE DARBE YAPMAK İSTİYORLAR
            Bunlarda ne insanlık ne de vicdan kalmış. Dünya şu anda gıda kriziyle karşı karşıya. Dünya şu anda büyük bir şok içinde: Salgın, kuraklık, savaş… Dünyada marketlerin raflarında mal yok. Seyrediyoruz. Her şeye rağmen bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Bunların canı zaten bundan acıyor, bundan kahroluyorlar. Bunlar gıda üzerinden memlekette darbe yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Ekonomi Gıda ürünleri stoklayarak vatandaşı sıkıntıya sokan stokçular için çarpıcı ifadeler! Memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar
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