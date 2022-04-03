Gıda ürünleri stoklayarak vatandaşı sıkıntıya sokan stokçular için çarpıcı ifadeler! Memlekette darbe yapmaya çalışıyorlar

MEMLEKETTE DARBE YAPMAK İSTİYORLAR

Bunlarda ne insanlık ne de vicdan kalmış. Dünya şu anda gıda kriziyle karşı karşıya. Dünya şu anda büyük bir şok içinde: Salgın, kuraklık, savaş… Dünyada marketlerin raflarında mal yok. Seyrediyoruz. Her şeye rağmen bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Bunların canı zaten bundan acıyor, bundan kahroluyorlar. Bunlar gıda üzerinden memlekette darbe yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.