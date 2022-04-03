Gıdada uygun fiyat hazırlığı tamam! Tüm tedbirler alındı

18 BİN TON AYÇİÇEK YAĞI YOLDA

Rusya'dan yaptıkları ayçiçek yağı sevkiyatında herhangi bir problem olmadığını belirten Güldal sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu ana kadar 42 bin tonluk ayçiçek yağı almayı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi. Yüklemede olan, teslim yerinde hazır bekleyen 18 bin ton yağımız da geliyor. İhtiyaç durumunda ilave tedarik imkânlarımız da mevcut. Bakliyatımız bir sonraki sezona devir yapacak düzeyde stoklarda mevcut. Baldo ve Osmancık pirinç, mercimek, nohut ve kuru fasulyeyi piyasadan yüzde 30-50 daha ucuza satıyoruz. Rağbet çok fazla. Burada yine satışlarımızı TMO satış noktaları, Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM üzerinden yapıyoruz. Özellikle Ramazan'da bu makul fiyatlardan yararlanmak isteyen halkımız ürünlerimizden rahatlıkla temin edebilirler."

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