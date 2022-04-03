4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL oldu? ⛽MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM VAR MI? EPGİS son dakika: Güncel mazot benzin, LPG fiyatları!

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatına göre inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Son olarak benzine 1 Nisan 2022 tarihinde 80 kuruşluk indirim yapılmıştı. İstanbul'da motorin litre fiyatı 19 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21 lira 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Sürücülerin gündeminde akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği yer alıyor. Peki MOTORİN, BENZİNE LPG'YE ZAM VAR MI? 4 Nisan Akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte EPGİS son dakika duyurular ve güncel mazot benzin LPG fiyatları!