4 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL oldu? ⛽MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM VAR MI? EPGİS son dakika: Güncel mazot benzin, LPG fiyatları!

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatına göre inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Son olarak benzine 1 Nisan 2022 tarihinde 80 kuruşluk indirim yapılmıştı. İstanbul'da motorin litre fiyatı 19 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21 lira 25 kuruştan satılmaya başlanmıştı. Sürücülerin gündeminde akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği yer alıyor. Peki MOTORİN, BENZİNE LPG'YE ZAM VAR MI? 4 Nisan Akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte EPGİS son dakika duyurular ve güncel mazot benzin LPG fiyatları!
MOTORİN, BENZİN VE LPG'YE ZAM VAR MI?
1 Nisan 2022 tarihinde benzine 80 kuruşluk indirim yapıldı. 31 Mart'ta da motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. İddiaya göre 4 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere, LPG'ye 65 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.
3 NİSAN GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR
İstanbul motorin fiyatı: 22,08
Ankara motorin fiyatı: 22,18
İzmir motorin fiyatı: 22,19
3 NİSAN GÜNCEL BENZİN FİYATLARI: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR
İstanbul benzin fiyatı: 19,70
Ankara benzin fiyatı: 19,78
İzmir benzin fiyatı: 19,80
3 NİSAN GÜNCEL LPG FİYATLARI: İSTANBUL, ANKARA, İZMİR
İstanbul LPG (Otogaz): 11.12 TL
Ankara LPG (Otogaz): 11.12 TL
İzmir LPG (Otogaz): 11.12 TL
AKARYAKITTA SON DURUM
Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.