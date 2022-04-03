💥CANLI ALTIN FİYATLARI || 3 Nisan gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

3 NİSAN GÜNCEL: ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM Altın bugün aşağı yönlü seyrediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılan altın fiyatları güne düşüşle başladı. Bir önceki kapanışı 913,73 TL olarak yapan gram altının bugün alış fiyatı 908,35 TL olarak kaydedildi. Peki Altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını düştü mü, yükseldi mi? İşte altın alış ve satış fiyatları...
Geçtiğimiz haftalarda 890 TL'ye kadar gerileyen gram altının fiyatı sonraki günlerdeki yükselişle birlikte 913'lere kadar çıkmıştı. Bugün ise yeni düşüşle birlikte 900'lerde seyrediyor. İşte CANLI altın fiyatları!
3 NİSAN PAZAR ALTIN FİYATLARI
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.022,00
Cumhuriyet altını satış: 6.113,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 6.034,00
Ata altın satış: 6.102,00
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 908,69
Gram altın satış: 909,14
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.477,00
Çeyrek altın satış: 1.492,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 2.954,00
Yarım altın satış: 2.985,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 5.898,00
Tam altın satış: 5.947,00