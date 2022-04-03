💥CANLI ALTIN FİYATLARI || 3 Nisan gram altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını fiyatları!

3 NİSAN GÜNCEL: ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM Altın bugün aşağı yönlü seyrediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılan altın fiyatları güne düşüşle başladı. Bir önceki kapanışı 913,73 TL olarak yapan gram altının bugün alış fiyatı 908,35 TL olarak kaydedildi. Peki Altın ne kadar, kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam, ATA altın, cumhuriyet altını düştü mü, yükseldi mi? İşte altın alış ve satış fiyatları...