Şehit yakını ve gaziye ödemeler artırıldı (Ekonomi haberleri)

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı Aile Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine her ay verilen destek miktarlarını 1 Nisan tarihinden itibaren bin 500 liradan 2 bin 600 liraya yükseltti. Bu çerçevede tüm hak sahiplerine bu ay toplam 8 milyon 299 bin 200 lira ödendi.

DESTEKLER HESAPTA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 890 milyon 642 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçi hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı. Kimlik numarasının son hanesi 0, 2 olanlar ile vergi kimlik numarasının son hanesi 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 olanlara ödemeleri dün yapıldı. Kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olanlara 8 Nisan, 8 olanlara da 15 Nisan günü saat 18.00'den sonra ödemeleri yatırılacak. Ödenecek desteklerden 429 bin 885 kişi yararlanacak.

ENERJİYE YENİ TARİFE

Doğalgazda, bu ay geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesine yüzde 35, sanayi abonelerinin tarifesine yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 44.30 zam yapıldı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğalgazın her bir metreküpüne devletimiz tarafından yüzde 70 destek verilmeye devam edilecektir" denildi. Elektrikte sanayi abonelerinin 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan tarifesine de yaklaşık yüzde 20 zam yapıldı.

'TARIMIN FİNANSMANI MİLLİ MESELE'

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarımın stratejik önemde, savunma sanayii kadar milli bir mesele olduğunu belirterek, "Ziraat Bankası olarak tarımın finansmanını ve bu alanda verdiği hizmetleri de aynı şekilde milli mesele olarak görüyor ve çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz" diye konuştu. Çakar, yenilenebilir enerji üretimi alanındaki firmaların yatırım projeleri ve işletme giderlerinin finansmanının, bankalar açısından stratejik öncelikler arasında olduğuna dikkati çekti. Türkiye'de sektördeki en yaygın fiziki hizmet ağının sahibi olarak hedeflerinin, süreçlerini çevre etkileri açısından kontrol etmek, doğru stratejiler ve teknolojilerle yönetmek ve sürekli iyileştirmek olduğunu dile getiren Çakar, "Hizmet döngümüz sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını ölçmeye ve azaltmaya yönelik çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

VERGİ AVANTAJI UZADI

Yabancı para cinsinden olmayan yatırım fon gelirleri ile bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlerde ve kazançlarda stopaj teşvikinin uygulanma süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesaplarında vadesiz ve ihbarlı hesaplarla 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplar ve enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır tevkifat oranı uygulanmaya devam edecek.