Doğal gazda Türkiye ve dünya kıyası: 10 maddede gerçekler

Dünya ekonomisi, koronavirüs salgını sonrası küresel enerji kriziyle karşı karşıya kaldı.
SALGIN ARDINDAN HIZLA ARTAN TALEP FİYATLARI PATLATTI
Enerji talebinde tarihi düşüşe neden olan koronavirüs salgını, kapanmaların ardından tekrar açılan ekonomilerin hızla artan petrol ve doğal gaz talepleri karşısında piyasalarda dalgalanmalara yol açtı.
Enerji üretimi henüz ivme kazanmadan talebin hızla artması, enerji fiyatlarını Avrupa ve ABD gibi bölgelerde rekor seviyelere çıkararak piyasalarda aksaklıklara neden oldu.
SAVAŞ SONRASI ENERJİ KRİZİ TAVAN YAPTI
Koronavirüs salgınının etkileri sürerken enerji alanındaki kriz Rusya-Ukrayna savaşıyla tavan yaptı.
Savaşın ardından gündeme gelen petrol ve doğal gaz ihracatına yönelik yaptırım ihtimalleriyle Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor kırdı.
Muhalefet ise dünya genelinde yaşanan krizi görmezden gelerek Türkiye'deki artışları diline doladı.
Peki dünyada ve Türkiye'de doğal gaz piyasası karşılaştırıldığında ortaya nasıl bir gerçek çıkıyor.
İşte 10 maddede işin özeti...
1) Salgın sonrası artan talep küresel anlamda doğal gaz fiyatlarını yükseltti. Fiyatlar 2021 ortalamasında bir önceki yıla göre % 324 arttı.
2) Bu yılın ilk çeyreğinde ise doğal gaz fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre % 384 yükseldi. Yani neredeyse 5'e katlandı.
3) 2021 Ocak'ta Avrupa'daki doğal gaz ticaret merkezlerinde 120 dolar olan doğal gazın 1000 metreküpü 2022'ye girerken yaklaşık 12 kat artarak 1400 dolar seviyesine ulaştı.
4) Ukrayna - Rusya savaşı sonrasında da küresel çapta emtia fiyatlarında yaşanan yükseliş doğal gaz fiyatlarında da ilave artışlara neden oldu.