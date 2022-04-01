Doğal gazda Türkiye ve dünya kıyası: 10 maddede gerçekler

8) Türkiye ise küresel artışları vatandaşa en az yansıtmak için çok ciddi bir sübvansiyon uyguluyor. Sadece 2021'de doğal gaza 80 milyar liralık bir sübvansiyon yapıldı. Bu da hane halkının tüketimi dikkate alındığında % 80'leri bulmakta. Başka bir ifadeyle bir eve 100 liralık fatura gelmesi gerekirken 20 liralık fatura gelmiştir ve kalan 80 lira hükümet tarafından karşılandı.



9) Son yapılan düzenlemeyle ise yılda ortalama *1000 metreküp tüketen bir konutun doğal gaz faturasının yaklaşık 11.800 TL olması gerekirken bunun 8.168 TL'sini devlet, 3.631 lirasını vatandaş ödüyor. Buradaki sübvansiyon oranı ise % 70 seviyesinde



10) Küresel anlamda fiyatların istikrar kazanması ve gelecek yıl Karadeniz gazının devreye girmesiyle vatandaş lehine düzenlemeler yapılacak.

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