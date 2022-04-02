Bankalardan kredi kullanacaklar dikkat! Yeni dönem başladı: Borcunu erken ödeyene ücret ve masraflar iade edilecek

Tüketici kredisi kullananların elini rahatlatacak çok sayıda kolaylık ve haklar getirildi. buna göre tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak. Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikle tüketici kredileri, devre mülk ve tatil satışları konusunda vatandaşlar kapsamlı bir korumaya alındı.
SÖZLEŞME TARİHİNDE TESLİM
Yeni düzenlemeyle ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketiciye teslimi zorunlu hale geldi. Düzenlemeyle yan ürün ve hizmetlerin kredi kullanım şartı olarak sunulmasına sınırlama geliyor. Ayrıca tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak amacıyla meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.
Taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına yönelik şartlar Borçlar Kanunu'yla uyumlu ve tüketici lehine olacak şekilde değiştirilecek. Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için yasadaki diğer şartların yanı sıra kalan borç yerine sözleşmede yer alan bedel dikkate alınacak. Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmadan cayma hakkı uygulanacak. Böylece tüketicilerin, ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azalacak.