Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta selden zarar gören balıkçılar desteklenecek! Kimlere verilecek? Başvuru şartları neler?

Desteklemeden Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta kayıtlı ve geçerli bir ruhsata sahip olan, iç sularda ve denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük (12 metre hariç) boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabilecek.

DESTEKLEME ÖDEMESİ MİKTARLARI

Boy uzunluğu 4,99 metreye kadar olanlara 1000 lira, 5 ile 7,99 metre arası olanlara 1250 lira, 8 ile 9,99 metre arası olanlara 1350 lira ve 10 ile 11,99 metre arası olanlara 1450 lira destekleme ödemesi yapılacak.