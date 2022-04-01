TEFE TÜFE 2022 MART ayı enflasyon beklentisi nedir? Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisanda kira zammı kaç TL oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar bu ay yapılacak kira zammı için enflasyon rakamlarını bekliyor. Öte yandan Temmuz zammı için belirleyici etken olan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte son açıklamalar...
ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.
Ancak 3 Nisan pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.
BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yaptığı açıklamalardan notlar;
Son dönemde çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enflasyon küreseldeki gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Döviz kuru gelişmeleri, emtia fiyatları gibi etkenlerle enflasyon yüksek seyrediyor.
Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız. Her türlü enstrümanı kullandığımızı ve kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.