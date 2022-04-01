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    • Ekonomi
    • 02.04.2022 13:13
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    • 02.04.2022 13:13
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    TEFE TÜFE 2022 MART ayı enflasyon beklentisi nedir? Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisanda kira zammı kaç TL oldu?

    Nisan ayının ilk gününden itibaren Mart ayı enflasyon oranları hakkında heyecanlı bekleyiş başladı. TÜİK tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Bu konuda yeni ay için geri sayım devam ederken Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu akıllarda yer edindi. Peki, TEFE TÜFE 202 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TEFE TÜFE 2022 MART ayı enflasyon beklentisi nedir?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar bu ay yapılacak kira zammı için enflasyon rakamlarını bekliyor. Öte yandan Temmuz zammı için belirleyici etken olan enflasyon rakamları yakından takip ediliyor. Peki, Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2021 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte son açıklamalar...

    ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

    Ancak 3 Nisan pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.

    BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON MESAJI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yaptığı açıklamalardan notlar;

    Son dönemde çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enflasyon küreseldeki gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Döviz kuru gelişmeleri, emtia fiyatları gibi etkenlerle enflasyon yüksek seyrediyor.

    Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız. Her türlü enstrümanı kullandığımızı ve kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.

        ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

        Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek amacıyla hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.

        ENFLASYON NASIL OLUŞUR?

        Enflasyonun altında yatan temel neden çoğunlukla aynı miktardaki mal ve hizmetleri satın almak için daha fazla paranın mevcut olması veya ekonomi genelinde talebin arzı aşmasıdır. Bir başka ifadeyle, iktisadi faaliyeti sürdürebilmek için gerekli kaynakların kıt olması durumunda aynı mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep edilebilir. Diğer taraftan, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının herhangi bir sebepten dolayı artması da üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet yönlü bir enflasyon yaratabilir. Ayrıca, ithal ürünlerin fiyatlarının artması da yurt içindeki genel fiyat düzeyinin yükselmesine neden olabilir.
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        Haberler Ekonomi TEFE TÜFE 2022 MART ayı enflasyon beklentisi nedir? Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Nisanda kira zammı kaç TL oldu?
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