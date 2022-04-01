Alman otomotiv sektörüne Rusya ve Ukrayna savaşı darbesi

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Ukrayna-Rusya savaşının Alman sanayisindeki malzeme sorununu daha da artırdığını bildirdi.
Ifo, şirketlerin tedarik sıkıntılarına yönelik Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.
Buna göre, martta Almanya'daki şirketlerin yüzde 80,2'si ara ürün ve ham madde tedarikindeki darboğazlar başta olmak üzere sorunlar yaşandığını belirtti. Şubat ayında bu oran yüzde 74,6 olarak kayıtlara geçmişti.
Ifo'ya göre, Alman endüstrisinin kilit sektörlerindeki malzeme kıtlığından şikayet eden şirketlerin oranı çok yüksek bir seviyede kalmaya devam etti.
Otomotiv endüstrisi, makine mühendisliği ve elektrik endüstrisindeki 10 şirketten 9'u teslimat sorunu yaşadığını bildirirken, kimya sektöründe ise sorun yaşayan şirketlerin oranı yüzde 58,4'ten 70,5'e yükseldi.