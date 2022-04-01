Alman otomotiv sektörüne Rusya ve Ukrayna savaşı darbesi

Buna göre, martta Almanya'daki şirketlerin yüzde 80,2'si ara ürün ve ham madde tedarikindeki darboğazlar başta olmak üzere sorunlar yaşandığını belirtti. Şubat ayında bu oran yüzde 74,6 olarak kayıtlara geçmişti.

Ifo'ya göre, Alman endüstrisinin kilit sektörlerindeki malzeme kıtlığından şikayet eden şirketlerin oranı çok yüksek bir seviyede kalmaya devam etti.