Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş kur ve enflasyon açıklaması

KÜTÜKCÜ'DEN ENFLASYON VE İŞLETME SERMAYESİ VURGUSU

Konuşmasında reel sektörün başarılarının sürdürülebilir olmasında Merkez Bankası'nın aldığı kararların son derece kritik olduğunu dile getiren Kütükcü, Merkez Bankası'nın piyasaları olumlu yönde etkileyen, reel sektörün motivasyonunu yükselten tüm adımlarını değerli bulduklarını ifade ederek, Başkan Kavcıoğlu'na teşekkür etti. Kavcıoğlu'na Konyalı sanayicilerin taleplerini ileten Kütükcü, yüksek Enflasyon ve işletme sermayelerinde yaşanan erimenin şu anda reel sektörün en önemli iki problemi olduğunun altını çizerek, "Emtia ve enerji başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan fiyat artışlarından dolayı, ciddi bir enflasyon baskısı altındayız. Bu enflasyon baskısı da işletmelerimizin sermayesini adeta eritiyor. Sürdürülebilir bir yatırım ve üretim ortamı için iş dünyamızın, işletme sermayelerini güçlendirecek yeni finansal mekanizmalara ihtiyacı var" dedi.

Konuşmasında güven ve istikrar vurgusu da yapan Kütükcü, "Fiyat istikrarı, enflasyonla etkin mücadele, finansal istikrar, iyi çalışan bir piyasa gözetim-denetim mekanizması, proaktif yönetim anlayışı ve tüm bunlardan beslenen güven ve istikrar ortamının sarsılmaz bir şekilde inşa edilmesi iş dünyasının vazgeçilmezidir. Bu anlamda Konya iş dünyası olarak, Merkez Bankamızın, bakanlıklarımızın, tüm kurum ve kuruluşlarımızın güven ve istikrarı destekleyen, attığı ve atacağı her adımın destekçisiyiz" şeklinde konuştu.