Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan flaş kur ve enflasyon açıklaması

Konya Sanayi Odası (KSO), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Konya Sanayi Odası (KSO) üyesi sanayicileri buluşturdu.
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü'nün ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen toplantıda, güncel ekonomik değerlendirmeler yapılırken, Konyalı sanayiciler taleplerini ve görüşlerini Başkan Kavcıoğlu'na iletti.
"Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi" istişare toplantısının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya sanayisi hakkında bilgi vererek, şehrin 11 organize sanayi bölgesi, 80'e yakın sanayi sitesi ve diğer üretim tesisleriyle tam bir sanayi şehri olduğunu söyledi.
Konyalı sanayicilerin 80'in üzerinde sektörde üretim yaptığını ifade eden Kütükcü, "Üretimde, düşük teknolojiden hızla uzaklaşan, yüzde 45.7 pay ile orta-yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek teknolojiyi hedefleyen bir sanayi alt yapısına sahibiz. Son 10 yılda ihracatımızı 2.5 kata yakın artırarak, geçtiğimiz yıl 2 milyar 998 milyon Dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. İnşallah bu yılı da yeni bir rekorla tamamlayacağız. Ayrıca 2.990 ihracatçı firmamızla, 187 ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.
KÜTÜKCÜ'DEN ENFLASYON VE İŞLETME SERMAYESİ VURGUSU
Konuşmasında reel sektörün başarılarının sürdürülebilir olmasında Merkez Bankası'nın aldığı kararların son derece kritik olduğunu dile getiren Kütükcü, Merkez Bankası'nın piyasaları olumlu yönde etkileyen, reel sektörün motivasyonunu yükselten tüm adımlarını değerli bulduklarını ifade ederek, Başkan Kavcıoğlu'na teşekkür etti. Kavcıoğlu'na Konyalı sanayicilerin taleplerini ileten Kütükcü, yüksek Enflasyon ve işletme sermayelerinde yaşanan erimenin şu anda reel sektörün en önemli iki problemi olduğunun altını çizerek, "Emtia ve enerji başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan fiyat artışlarından dolayı, ciddi bir enflasyon baskısı altındayız. Bu enflasyon baskısı da işletmelerimizin sermayesini adeta eritiyor. Sürdürülebilir bir yatırım ve üretim ortamı için iş dünyamızın, işletme sermayelerini güçlendirecek yeni finansal mekanizmalara ihtiyacı var" dedi.
Konuşmasında güven ve istikrar vurgusu da yapan Kütükcü, "Fiyat istikrarı, enflasyonla etkin mücadele, finansal istikrar, iyi çalışan bir piyasa gözetim-denetim mekanizması, proaktif yönetim anlayışı ve tüm bunlardan beslenen güven ve istikrar ortamının sarsılmaz bir şekilde inşa edilmesi iş dünyasının vazgeçilmezidir. Bu anlamda Konya iş dünyası olarak, Merkez Bankamızın, bakanlıklarımızın, tüm kurum ve kuruluşlarımızın güven ve istikrarı destekleyen, attığı ve atacağı her adımın destekçisiyiz" şeklinde konuştu.