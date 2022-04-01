Konut ve tüketici kredisi çekecekler dikkat! Yasaklandı | Kredilere yeni düzenleme

TÜKETİCİ VE KONUT KREDİLERİ İÇİN YENİ KARAR

Tüketici ve konut kredilerinde kredi ile ilgili olmayan sigortalar ve yan finansal ürün ve hizmetler yasaklandı. Tüketici kredisi sözleşmesi kurulmasının kredi ile ilgili olanlar hariç olmak üzere yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanması yasaklandı.