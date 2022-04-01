2 Nisan benzin, motorin 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? 📌BENZİNE İNDİRİM VAR MI, geldi mi? EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara

BENZİNE İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ?

Son dakika haberine göre bu gece yarısı benzinde indirim olacak. 2 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim yapılacak.

İndirimle birlikte de benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak megakent İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye inecek. Motorinde ise indirim beklenmiyor.

1 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSE ŞÖYLE

MOTORİN

İstanbul motorin fiyatı: 22,08

Ankara motorin fiyatı: 22,18

İzmir motorin fiyatı: 22,19