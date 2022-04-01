2 Nisan benzin, motorin 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? 📌BENZİNE İNDİRİM VAR MI, geldi mi? EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara

Motorine gelen peş peşe indirimlerin ardından bir güzel haber de benzinli araçlar için geldi. Milyonlarca sürücü son günlerde akaryakıtın litre fiyatlarını sık sık araştırıyor. Zam haberleriyle gündeme gelen akaryakıta son zamanlarda üst üste indirim yapılıyor. Son olarak mazota (motorin) 31 Mart'ta 88 kuruşluk indirim geldi. Gözler bu kez benzine çevrildi. Peki Benzine indirim var mı, geldi mi? 2 Nisan Benzin, motorin 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte EPGİS güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara...
BENZİNE İNDİRİM VAR MI, GELDİ Mİ?
Son dakika haberine göre bu gece yarısı benzinde indirim olacak. 2 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 80 kuruşluk indirim yapılacak.
İndirimle birlikte de benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak megakent İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye inecek. Motorinde ise indirim beklenmiyor.
1 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSE ŞÖYLE
MOTORİN
İstanbul motorin fiyatı: 22,08
Ankara motorin fiyatı: 22,18
İzmir motorin fiyatı: 22,19
BENZİN
Ankara benzin fiyatı: 19,78
İzmir benzin fiyatı: 19,80
BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?
SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).
Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.
Bütün ham petroller eş değerde değildir.