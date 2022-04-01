2022 fındık destekleme dönüm parası ne zaman verilecek, kaç TL? Fındık destekleme ödemeleri yattı mı?

FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ YATTI MI?

Fındık destekleme ödemelerinin tarihleri henüz duyurulmadı. Tarım ve orman Bankanlığı tarafından her yıl verilen tarımsal desteklemelerden biri de alan bazlı fındık destek paraları...

Ödeme tarihlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Bu kapsamda ödeme tarihleri belli olmadı. Konuya ilişkin son dakika duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.