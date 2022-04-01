Bankada yatırımı olan milyonları ilgilendiriyor! Vergi avantajında süre uzatıldı

Mevduat, katılma payı ile tahvil, Bono ve kira sertifikalarına vergi avantajı uzatıldı. Böylece mevduat, katılma hesapları, tahvil ve bonolar ile kira sertifikaları tevkifat oranları 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.