Bankada yatırımı olan milyonları ilgilendiriyor! Vergi avantajında süre uzatıldı

Mevduat, katılma payı ile tahvil, Bono ve kira sertifikalarına vergi avantajı uzatıldı. Böylece mevduat, katılma hesapları, tahvil ve bonolar ile kira sertifikaları tevkifat oranları 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olmaya devam edecek.
Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranları 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.
Karar ile mevduat faizleri ve katılma hesaplarında vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 tevkifat oranı uygulanmaya devam edilecek.