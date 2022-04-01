1 Nisan 2022 Cuma sigara fiyatları güncel listesi: En ucuz sigara hangisi? Sigaraya zam var mı, gelecek mi? Hangi markaya kaç TL zam geldi?

Son günlerde sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara hangisi? İşte 1 Nisan 2022 sigara fiyatları güncel listesi...
SİGARAYA ZAM MI GELECEK?
Bazı haber kaynaklarının iddialarına göre, 1 Nisan itibariyle sigara gruplarının tamamında en az 4 en fazla 6 TL zammın uygulanacağı sigara dağıtıcıları ve satıcılarına haber verildi.
ALKOL ZAMMI
Ayrıca Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da "Alkole de yüzde 10-15'lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan ayının girişinde, nisan ayının 2'si gibi gelmesini bekliyoruz" paylaşımında bulundu.
Henüz sigara ve alkol zammına ilişkin resmi açıklama gelmedi.