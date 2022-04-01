Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz

Başkan Erdoğan'ın Türk çiftçisinin ürünlerinin kaliteli ve uygun fiyata tüketiciye ulaştırılması için ülke geneline yaygınlaştırılması talimatını verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketler dün Mardin Artuklu'da açtığı şubesiyle 1.000 mağaza hedefini yakaladı. Tarım Kredi Marketlerin Genel Müdürü Yıldırım, hem market stratejisini hem de Ramazan'da yapılacak çalışmaları anlattı.
74 İL 381 İLÇEDE FAALİYET GÖSTERİYOR
Yıldırım, "Bütün bu çalışmalar Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürümüz Hüseyin Aydın'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde hızla ilerliyor.
Ocak, Şubat ve Mart aylarında toplamda 300 mağaza açtık ve hızla mağaza açmaya devam edeceğiz. Şu an 10'u Grossmarket olmak üzere 1.000 mağaza sayısına ulaştık. Ülke genelinde 10 depo ile 74 il ve 381 ilçede marketlerimiz hizmet veriyor.