Temel ihtiyaçlarda 10 puanlık KDV indirimini duyan fırsatçılar yine durmadı! İndirim öncesi fiyatları şişirdiler





ETİKETLER NASIL DEĞİŞTİ

Online satış platformları, markalar ve marketlerin fiyatlarını karşılaştıran bir web sitesinin analizine göre; sabundan deterjana, şampuandan peçeteye ve tuvalet kağıdına kadar indirim kapsamındaki hemen her ürünün fiyatında artış görüldü. Geçen haftaya göre ağırlıklı yüzde 10 ile 50 arasında artışlar görüldü. Örneğin; 2.5 kg'lik sıvı bulaşık deterjanı 25 liradan 39,90, 21'li 6 paket bebek bezi 219,90 liradan 289, 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı 109,80 liradan 118,80 liraya yükseldi. Farklı bir markanın 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı da geçen hafta 94,95 liradan satılırken, 97,90 liraya yükseldi. Bazı ürünlerde ise fiyatlar katlandı. Örneğin, 400 ml'lik bir şampuan geçen hafta 17,10 lira iken, 46,23 liraya yükseldi. Yine 5 litrelik bir çamaşır suyunun 28.59 liradan 59 liraya yükseldiği görüldü.