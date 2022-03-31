Temel ihtiyaçlarda 10 puanlık KDV indirimini duyan fırsatçılar yine durmadı! İndirim öncesi fiyatları şişirdiler

Hükümetin birbiri ardına açıkladığı KDV indirimleri tüketicileri sevindirirken; fırsatçılar da yine harekete geçti, fiyatları şişirdi. Temel ihtiyaç ürünlerinde yarın yürürlüğe girecek indirim öncesi bazı marketler ve üreticiler, ürünlerde zamları devreye aldı.
ETİKETLER NASIL DEĞİŞTİ
Online satış platformları, markalar ve marketlerin fiyatlarını karşılaştıran bir web sitesinin analizine göre; sabundan deterjana, şampuandan peçeteye ve tuvalet kağıdına kadar indirim kapsamındaki hemen her ürünün fiyatında artış görüldü. Geçen haftaya göre ağırlıklı yüzde 10 ile 50 arasında artışlar görüldü. Örneğin; 2.5 kg'lik sıvı bulaşık deterjanı 25 liradan 39,90, 21'li 6 paket bebek bezi 219,90 liradan 289, 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı 109,80 liradan 118,80 liraya yükseldi. Farklı bir markanın 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı da geçen hafta 94,95 liradan satılırken, 97,90 liraya yükseldi. Bazı ürünlerde ise fiyatlar katlandı. Örneğin, 400 ml'lik bir şampuan geçen hafta 17,10 lira iken, 46,23 liraya yükseldi. Yine 5 litrelik bir çamaşır suyunun 28.59 liradan 59 liraya yükseldiği görüldü.
'ŞİKAYET EDİN'
KDV indirimini a Haber'de değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicileri fiyatları takibe almaya çağırdı. Ağaoğlu, "Tüketiciler denetim yapsın. Marketlerdeki etiketleri takip etsinler. Eğer KDV indiriminin uygulamaya girdiği gün olan 1 Nisan'da fiyatlarda değişiklik olmadıysa, bunları hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'na hem Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler. Bunu CİMER üzerinden, internet üzerinden kolay şekilde yapabilirler. Bu KDV indirimini fırsatçılara ve vurgunculara yedirmeyelim" dedi.