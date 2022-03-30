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    • Ekonomi
    • 30.03.2022 14:59
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    • 30.03.2022 14:59
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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş: KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız

    Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" açıklamasında bulundu.

    KDV fırsatçılarına ağır yaptırım!

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacaklarını açıkladı.

    Ticaret Bakanı Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık.

    Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimiz vasıtasıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştirerek, KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız" dedi.

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    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş: KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız
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