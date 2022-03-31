Petrol fiyatlarını etkileyecek gelişme! Biden 'stratejik' rezervlerden 180 milyon varil ham petrolü satmayı planlıyor

Bugün gerçekleştirilecek 27'nci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda ise grubun mevcut üretim politikasına bağlı kalması bekleniyor.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla düşüş yaşanması, talep toparlanmasına işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 400 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 409 milyon 900 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 558 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,3) artışla 238 milyon 800 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 107,54 ile 108,16 dolar aralığının direnç, 105,71 ile 104,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.