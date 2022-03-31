Petrol fiyatlarını etkileyecek gelişme! Biden 'stratejik' rezervlerden 180 milyon varil ham petrolü satmayı planlıyor

Son dakika gelişmesi... Küresel çapta enerji fiyatlarının yükselmesine neden olan Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini azaltmak için ABD yönetimi harekete geçiyor. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin yarattığı enflasyonu dizginlemek isteyen Biden yönetimi ABD'nin stratejik rezervlerinden daha fazla petrol satmayı da değerlendirmeleri arasına aldı.
Biden yönetimi önümüzdeki aylarda stratejik petrol rezervlerinden 180 milyon varil ham petrolü satmayı planlıyor.
6 AYDA 3'ÜNCÜ KEZ OLABİLİR
Biden yönetiminin bu kararı almasıyla birlikte stratejik petrol rezervlerine 6 ay içinde üçüncü kez başvurulmuş olacak ve böylece satış yapılan miktar 50 yıllık tarihi yüksek seviyeye çıkacak.
BIDEN AÇIKLAMA YAPACAK
ABD Başkanı Joe Biden'ın akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için yönetiminin aldığı kararları bugün bir açıklama ile duyurması bekleniyor.