Kalyon - YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması kategorisinde ödül kazandı

Garanti BBVA, dünyanın önde gelen proje ve altyapı finansmanı dergilerinden IJ Global tarafından finansman sağladığı 3 projeyle ödüle layık görüldü.
Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın finansmanında yer aldığı Star Rafineri projesi, Avrupa'da Yılın Petrol ve Gaz Projesi kategorisinde, 853 MW Kapasiteli İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projesi, Avrupa'da Yılın En İyi Enerji Yeniden Yapılandırma Projesi kategorisinde ve Kalyon - YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi ise Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması kategorisinde ödül kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, Garanti BBVA olarak, Türkiye'nin önemli projelerine finansman sağlamayı öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.