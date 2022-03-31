Kalyon - YEKA Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Projesi Yılın İhracat Finansmanı Anlaşması kategorisinde ödül kazandı

Hatem, şunları kaydetti:

"Enerji, yeniden yapılandırma ve altyapı gibi liderliğini üstlendiğimiz veya parçası olduğumuz proje finansmanı işlemleriyle dünyanın önde gelen proje ve altyapı finansmanı dergilerinden olan IJ Global'den 3 farklı kategoride ödül almaktan mutluyuz.

Bu yıl ayrıca Türkiye'den en çok ödül alan banka olma başarısını göstermekten de gurur duyuyoruz. Ülkemizin büyümesinde pay sahibi olan önemli projelere uzun yıllardır destek verirken; bu alandaki yetkinlik ve güvenilirliğimizin gücüyle ülkemizin kalkınmasına ve ekonomimizin sürdürülebilirliğine katkı yapan projelerin finansmanında lider ve öncü banka olarak yer almaya devam edeceğiz."