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    • Ekonomi
    • 30.03.2022 08:29
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    • 30.03.2022 08:33
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    Siber korsanlar blok zinciri projesi Ronin'in sisteminden 615 milyon dolarlık kripto para vurgunu yaptı!

    Kripto para vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. Siber korsanlar, blok zinciri projesi Ronin'in sisteminden yaklaşık 615 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Ronin, suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için devlet kurumlarıyla iş birliği yapıldığını duyurdu. Ayrıca, kullanıcıların ağa para yatırıp çekemedikleri aktarıldı.

    615 milyon dolarlık kripto para soygunu

    Ronin'den yapılan açıklamaya göre, hackerların 23 Mart tarihinde gerçekleştirdiği saldırı yeni fark edildi.

    O gün 540 milyon dolara tekabül eden çalıntı kripto paraların bugün 615 milyon dolar değerinde olduğuna dikkat çekildi.

    Blok zinciri analiz firması Elliptic, bu olayın, en büyük 2'nci kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

    NFT pazar takipçisi CryptoSlam'e göre, Ronin, NFT kullanan ve tüm zamanların en büyük NFT koleksiyonu olan popüler çevrim içi oyun Axie Infinity'ye güç sağlamak için kullanılıyor.

        Ronin, suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için devlet kurumlarıyla iş birliği yapıldığını duyurdu.

        Ayrıca, kullanıcıların ağa para yatırıp çekemedikleri aktarıldı.

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        Haberler Ekonomi Siber korsanlar blok zinciri projesi Ronin'in sisteminden 615 milyon dolarlık kripto para vurgunu yaptı!
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