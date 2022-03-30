Darphane'ye yeni görev! Artık hem basacak hem de satacak! 150 milyon TL verildi

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Darphane daha önce sadece basımını gerçekleştirdiği Cumhuriyet altını sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını, basımını ve dağıtımını yaptığı madeni hatıra paraların bundan böyle satışını da yapabilecek.
ANALİZ ÇALIŞAMALARI YAPACAK
Kararname ile genel müdürlüğün görevleri arasına, "Kıymetli madenlerden ürün üretmek, ürettirmek ve satmak ve dağıtımını yapmak, Hazine'ye intikal eden ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün hesaplarında kayıtlı bulunan kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli ürünler gibi menkul malların saflaştırılması, dönüştürülmesi ve satış yolu ile elden çıkartılması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak" da eklendi.