Dünyada yükselen enerji krizinin etkilerini azaltacak yeni uygulama! Faturaya koruma kalkanı

Yani elektrik üretim maliyeti artan santralleri destekleyecek olan EPDK, kârlılık oranı daha yüksek olan santrallerden kârlarının bir kısmını geri alarak faturalar üzerindeki yükseliş baskısını ortadan kaldıracak.
Hükümet, tüm dünyada yükselen enerji krizinin Türkiye'ye olan etkilerini kontrol altında tutabilmek ve elektrik fiyatlarında dalgalanmaları önleyebilmek için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
KARAR 6 AY GEÇERLİ
Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçerek yasalaşan yeni düzenleme kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) elektrikte üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan artışların önüne geçilebilmesi için 6 aylığına yetki verilmişti. Dün toplanan EPDK, üretim santrallerine yönelik azami uzlaştırma fiyatlarını yani 6 ay geçerli olacak tavan fiyatları belirledi.
Buna göre başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatları, küresel çapta maliyetleri olağanüstü şekilde artan doğalgaz santralleri ve ithal kömür santralleri için MW başına 2 bin 500 lira; güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik, yerli kömür gibi diğer santraller için ise bin 200 lira olacak.