🚘⛽ MOTORİN VE BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM YOLDA! 30 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM HABERLERİ: Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim yapıldı. Yapılan son açıklamaya göre 30 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,55 TL indirim geldi. Sürücüler yeni duyuruları yakından takip ediyor. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir indirim iddiası ortaya atıldı. Peki MOTORİN VE BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM GELECEK Mİ? 30 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İL İL güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...