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    • Ekonomi
    • 30.03.2022 10:47
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    • 30.03.2022 10:52
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    🚘⛽ MOTORİN VE BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM YOLDA! 30 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

    Motorin (mazot) ve benzin fiyatları gündemde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim yapıldı. 17 Mart 2022 itibariyle benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim gelmişti. Yeni bir indirim de 29 Mart duyurusu ile birlikte geldi. Buna göre 30 Mart itibariyle motorine 1,55 TL indirim yapıldı. Sürücülere peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. İddiaya göre yeni bir indirim yolda! Peki 30-31 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? MOTORİN VE BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM GELECEK Mİ? İşte İL İL güncel akaryakıt fiyatları...

    🚘⛽ MOTORİN VE BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM YOLDA!

    MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM HABERLERİ: Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim yapıldı. Yapılan son açıklamaya göre 30 Mart Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,55 TL indirim geldi. Sürücüler yeni duyuruları yakından takip ediyor. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir indirim iddiası ortaya atıldı. Peki MOTORİN VE BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM GELECEK Mİ? 30 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İL İL güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

    SON DAKİKA: MOTORİNDE İNDİRİM YAPILDI!

    Son dakika duyurusuna göre dün geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,55 TL indirim geldi. Benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı.

    30 MART BENZİN FİYATLARI

    İstanbul benzin fiyatı: 19,70

    Ankara benzin fiyatı: 19,78

    İzmir benzin fiyatı: 19,80

    30 MART MOTORİN FİYATLARI

    İstanbul motorin fiyatı: 22,08

    Ankara motorin fiyatı: 22,18

    İzmir motorin fiyatı: 22,19

    MOTORİN VE BENZİNE İKİNCİ BİR İNDİRİM GELECEK Mİ?

    Motorinin litre fiyatına 88 kuruş indirim bekleniyor. Ancak konuya ilişkin henüz duyuru bulunmuyor. Son dakika gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

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    Haberler Ekonomi 🚘⛽ MOTORİN VE BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM YOLDA! 30 Mart mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!
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