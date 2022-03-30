Bebek bezi, deterjan, şampuan gibi ürünlerdeki KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! KDV indirimi etiketlere ne zaman yansır?

'FİYATLARDA HIZLA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ'

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, KDV oranının yüzde 18'den 8'e inmesinin tüketici ve sektör adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek şunları söyledi: "Özellikle bizim tarafımızda kurallara uyan üyelerimizle birlikte tüketiciye olumlu yansıması olacaktır. En hızlı bir şekilde fiyatların düşmesini bekliyoruz. Yaklaşık iki hafta içinde raflarda yansımasını görürüz."

Türkiye kozmetik, temizlik sektörünü de değerlendiren Pura, "Sektör şu an yatırıma açık, verimli bir görüntü göstermektedir. Krizin, pandeminin olduğu dönemlerde bile çift haneli büyümeler oldu" dedi.