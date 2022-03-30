Bebek bezi, deterjan, şampuan gibi ürünlerdeki KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! KDV indirimi etiketlere ne zaman yansır?

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri kapsamında değerlendirilen bebek bezi, hiyjenik kadın pedleri ile temizlik malzemelerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e inecek.
Birinci sınıf lokantalar ile üç yıldız ve üzeri oteller ile tatil köyleri bünyesindeki lokantalar da dahil olmak üzere yeme içme hizmetlerinin tamanında da yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulanacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından, yeni bir KDV düzenlemesi olacağını söylemişti. Erdoğan'ın ana hatlarını duyurduğu düzenlemenin detayları Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan karar ile netleşti.