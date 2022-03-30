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    • Ekonomi
    • 30.03.2022 09:23
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    • 30.03.2022 09:26
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    Bebek bezi, deterjan, şampuan gibi ürünlerdeki KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! KDV indirimi etiketlere ne zaman yansır?

    Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası bebek bezi, şampuan, deterjan gibi ürünlerden alınan yüzde 18’lik KDV’nin yüzde 8’e indirildiğini açıkladı. Peki söz konusu KDV indirimi etiketlere ne zaman yansıyacak? İşte detaylar…

    Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri kapsamında değerlendirilen bebek bezi, hiyjenik kadın pedleri ile temizlik malzemelerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e inecek.

    Birinci sınıf lokantalar ile üç yıldız ve üzeri oteller ile tatil köyleri bünyesindeki lokantalar da dahil olmak üzere yeme içme hizmetlerinin tamanında da yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulanacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından, yeni bir KDV düzenlemesi olacağını söylemişti. Erdoğan'ın ana hatlarını duyurduğu düzenlemenin detayları Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan karar ile netleşti.

        Yayımlanan kararname uyarınca, ay başından itibaren sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri ile bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e inecek.

        YEME İÇMEDE TEK ORAN
        Lokantalarda uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı yüzde 8'e düşecek. Böylece yeme içme hizmetlerinin tamamında tek KDV oranı geçerli olacak. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak. İkinci el oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri kar üzerinden alınan, ayrıca yat, kotra satışında uygulanan yüzde 1'lik KDV oranları ise yüzde 18'e yükselecek.

        'FİYATLARDA HIZLA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ'
        Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, KDV oranının yüzde 18'den 8'e inmesinin tüketici ve sektör adına önemli bir gelişme olduğunu belirterek şunları söyledi: "Özellikle bizim tarafımızda kurallara uyan üyelerimizle birlikte tüketiciye olumlu yansıması olacaktır. En hızlı bir şekilde fiyatların düşmesini bekliyoruz. Yaklaşık iki hafta içinde raflarda yansımasını görürüz."

        Türkiye kozmetik, temizlik sektörünü de değerlendiren Pura, "Sektör şu an yatırıma açık, verimli bir görüntü göstermektedir. Krizin, pandeminin olduğu dönemlerde bile çift haneli büyümeler oldu" dedi.

            GIDA KADAR ÖNEMLİ
            Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, günlük kullanımı zorunlu olan hijyen ürünlerine herkesin ulaşabilmesi için KDV oranının düşürülmesiyle ilgili önceki günlerde taleplerini ilettiklerini hatırlatarak, "Pandemi süreci devam ederken temizlik ürünlerine daha kolay ulaşacak olan vatandaşlar için sevindirici bir adım oldu. Çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indiriminin fiyatlara hemen yansımasını bekliyoruz. Gıda kadar önemli olan hijyen ürünlerinde sağlanan bu KDV indirimiyle vatandaş yüzde 10 kârda olacak" ifadelerini kullandı.

            Milliyet'te yer alan habere göre, Gıdada da KDV indirimi uygulandığını hatırlatan Palandöken, "KDV indiriminin gıdaya yansıması da çok faydalı olmuştu. Fakat üst üste gelen zamlar nedeniyle vatandaş KDV indiriminden faydalanamıyor gibi oldu. Süratle fiyatların artması, Ukrayna-Rusya savaşı, bir de girdi maliyetlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle vatandaş gıdadaki indirimi pek hissedemedi" dedi.

            'EMLAKTA PROJE GELİŞTİRMEDE HAREKETLİLİK YAŞANIR'
            İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, düzenleme sayesinde üzerinde taşıdığı KDV finansman yükü azalan sektörün, KDV iadeleri için harcadığı zaman ve emeği asli işine yöneltebileceğini söyledi.

            Durbakayım, "Yıllardan beri afet riski altındaki alanlarda 150 metrekare sınırını 1 metrekare dahi aştığında yüzde 1 olan KDV oranının yüzde 18 olarak uygulanması çok anlamsızdı. Sektörümüz, nihai tüketicinin yüzde 18 KDV yükünün altına girmemesi için projelerdeki daire büyüklüğünün 150 metrekareyi geçmemesi için çok büyük uğraş veriyordu. Diğer taraftan yüzde 18 KDV ödenerek alınan arazide geliştirilen projelerde, KDV'si yüzde 1 olan gayrimenkul projeleri yapılabiliyordu. Bu da proje geliştirilmesinde büyük bir engel teşkil ediyordu. KDV oranının yüzde 8'e inmesi ile bu alanda da bir hareketlilik doğacaktır" dedi.

            KDV'de sadeleştirme çalışmaları kapsamında konut ve arsa satışında yapılan vergi indiriminin sevindirici olduğunu belirten Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ise, "Konutun ve arsanın ardından kamu projelerinde artık taşınamaz hale gelen maliyetleri düşürecek adımların atılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
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            Haberler Ekonomi Bebek bezi, deterjan, şampuan gibi ürünlerdeki KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! KDV indirimi etiketlere ne zaman yansır?
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