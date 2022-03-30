KDV düzenlemesi dönüşümü hızlandıracak! Yatırımların önünü açacak karar

Diğer taraftan kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış konut inşaatları için ise eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. Bir diğer konu ise inşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den 8'e indirilecek.