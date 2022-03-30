Gelir vergisi beyannamesinde süre yarın doluyor! Milyonları ilgilendiriyor! Gelir vergisi nasıl ödenir?

Gerçek kişiler tarafından 2021 yılında elde edilen ticari, zirai, serbest meslek kazancı, ücret geliri gibi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi 31 Mart'ta sona erecek.
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, geçen yıl elde edilen ticari kazanç, zirai kazanç, ücret geliri, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı ve arızi kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi yarın bitecek.
Gelir vergisi beyanında, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderecek.