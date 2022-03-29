TMO'dan Ramazan öncesi flaş ayçiçek yağı, un ve bakliyat açıklaması!

"HAYVAN ÜRETİCİLERİNE MAKUL FİYATLARLA YEM TAHSİS EDİYORUZ"

Geçen yıl temmuz ayından itibaren küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvan sektörlerinin yem maliyetlerini azaltmak için arpa, yemlik mısır ve yemlik buğday satışlarına başladıklarını hatırlatan Güldal, şu değerlendirmede bulundu: "Yeni hasat dönemine kadar da yem regülasyonu kapsamında bunu sürdüreceğimizi ifade etmiştik. Bugüne kadar 3 milyon ton yem maddesini hayvansal ürün yetiştiricilerimize ve üreticilerimize makul şekilde, piyasanın yüzde 50 altında temin ettik, etmeye de devam ediyoruz. Yem ham maddesi satışı yaparak üreticilerin maliyetlerini paylaşıyoruz ve yükselen yem maliyetlerinden etkilenmemeleri için katkı sağlıyoruz. Aylık 675 bin ton yem ham maddesini üretici, yetiştirici ve çiftçiye makul fiyatlarla tahsis ediyoruz."

Un fiyatlarının makul çerçevede seyretmesi için de geçen yıl eylül ayından itibaren başlattıkları çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Güldal, ekmeklik buğdayı piyasanın yarı fiyatına fırıncılara ve ekmek üreticilerine temin ettiklerini bildirdi. Güldal, ekmeklik buğday satışlarının sürdüğüne dikkati çekerek, "Burada da 3,2 milyon ton ekmeklik buğdayı sektöre ve dolayısıyla tüketicilerimize makul fiyatlarla ulaştırmış olduk. Aylık 550-600 bin ton civarında ekmeklik buğday satışı yapıyoruz ve makul fiyatla veriyoruz. Çuval başına piyasa fiyatlarının 120 lira altına un tedarik ediyoruz. Ekmek üreticilerine piyasanın çok altında sattığımız buğdayla, ekmek maliyetinde undan gelen fiyat artışı minimize edilmiştir. Bu regülasyonla ekmek maliyetindeki unun etkisi en az seviyeye indirilmiştir." ifadelerini kullandı.