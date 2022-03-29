30 Mart Migros, A101, ŞOK, BİM indirimli un, ayçiçek yağı, şeker fiyatları! Ramazan öncesi un, yağ ve şeker ne kadar, kaç TL oldu?

Ramazan ayına az bir süre kala zincir marketlerdeki un, yağ, şeker gibi ürünlerin fiyatları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Migros, A101, BİM ve ŞOK marketleri un, yağ, şeker fiyatlarını duyurdu. Ramazan öncesi marketlerdeki raflarda indirimli ürünler kapış kapış gitmeye başladı. Peki en ucuz un, ayçiçek yağı ve şeker hangi markette? İşte market market un, yağ, şeker güncel fiyatları...
AYÇİÇEK YAĞI, UN, ŞEKER FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bu yıl oruç ayı olarak da bilinen Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayıp 4 Nisan'da sona erecek. Ramazan için evinin ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler ayçiçek yağı, un ve şeker fiyatlarını sorguluyor. Bu ürünlerin fiyatları marketten markete farklı gösterse de sizler için zincir marketlerin ayçiçek yağı, un ve şeker fiyatlarını haberimizde derledik.
A101 AYÇİÇEK YAĞI, UN, ŞEKER FİYATLARI!
MİGROS AYÇİÇEK, UN, ŞEKER FİYATLARI!