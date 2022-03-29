Bebek bezi, tuvalet kağıdı, hijyenik kadın pedlerine indirim geldi mi? %8 KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? 🔊Resmi Gazete KDV indirimi başladı mı?

KDV indirimi için araştırmalar sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından temel ihtiyaç ürünlerinden, konuta birçok alanda KDV indirimi yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda; deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi temizlik ürünlerinin KDV'si yüzde 18'den 8'e iniyor. Yeme içme hizmetlerinde ise KDV oranı yüzde 8 olarak belirlenecek. Peki, KDV indirimi ne zaman başlayacak? Resmi Gazete KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli olacak? Temel gıda ürünleri nelerdir?İşte merak edilenler!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu ve müjdeleri peş peşe sıraladı.
10 PUANLIK İNDİRİM
Tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.
YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE KDV İNDİRİMİ
Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.