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    • Ekonomi
    • 29.03.2022 15:40
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    • 29.03.2022 15:45
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    Dolar Euro Borsa... Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da uzlaşı sinyali vermesi piyasalara olumlu yansıdı

    İstanbul'da buluşan Ukrayna ve Rusya müzakere heyetinden toplantının ardından gelen barışa dair mesajlar piyasalara yaradı. Borsa İstanbul'daki yükseliş yüzde 1.45'i aşarken, altın ve dolar geriledi. Müzakere esnasında 14.82 TL civarında seyreden dolar/TL kuru müzakere ardından 14.66 TL'ya kadar geldi.

    İstanbul zirvesi piyasalara olumlu yansıdı

    Dolmabahçe'deki görüşmenin ardından Borsa İstanbul'daki yükseliş yüzde 1.45'i aşarken, altın ve dolar ise değer kaybetti.

    Dolmabahçe'deki müzakerenin ardından Rusya heyetinden yapılan açıklamada "Görüşmeler yapıcı geçti, 2 konuda adım atıldı. Rusya Ukrayna'nın önerilerini değerlendirilecek, teklifler Putin'e sunulacak. Rusya, Ukrayna'ya yönelik çatışmayı azaltmak için iki adım atıyor" denildi.

    İstanbul zirvesi piyasalara olumlu yansıdı

    BORSA İSTANBUL SIÇRADI
    Taraflardan gelen olumlu açıklamalar piyasalara yaradı. Müzakere toplantısı esnasında 2.193 puan seviyelerinde seyreden Borsa İstanbul, taraflardan gelen yapıcı ve olumlu açıklamalarla 2.207 puana kadar yükseldi.

    Görüşmelerden gelen olumlu haberlerin turizm ve havacılık şirketlerine yarayacağı beklentisiyle THY hisseleri yüzde 7,64, Pegasus ise yüzde 6,64 yükseliş sergiledi.

    Rusya'da yatırımları bulunan şirketlerin hisseleri de olumlu açıklamaların etkisiyle yüzde 6 ila yüzde 10 yükseliş sergiledi. Rusya'da fabrikaları bulunan Anadolu Efes'in hisseleri yüzde 10 yükseliş sergiledi.

        DOLAR, TL KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYOR
        Müzakere esnasında 14.82 TL civarında seyreden dolar/TL kuru müzakere ardından 14.66 TL'ya kadar geriledi.

        Müzakere esnasında 16.36 TL olan Euro/TL kuru ise 16.15 TL'ye kadar geriledi.

        GRAM ALTIN 900 TL'NİN ALTINA İNDİ
        Toplantının sürdüğü esnada 912 lira civarında seyreden gram altın yüzde 1.80 değer kaybederek 899 TL'ye kadar geriledi.

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        Haberler Ekonomi Dolar Euro Borsa... Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da uzlaşı sinyali vermesi piyasalara olumlu yansıdı
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