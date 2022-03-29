SON DAKİKA: Elektrik fiyatlarına yeni düzenleme! EPDK'dan flaş açıklama: Elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatı belirlendi! 2500 ve 1200 TL...

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak." dedi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından daha önce yapılan açıklamada elektrik üretim maliyet farklılıklarının birbirine yakın seyrederken piyasada herhangi bir soruna sebep olmadığı ancak üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan büyük artışların serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları beraberinde getirdiği vurgulanmıştı.
Haliyle bu durum sadece üreticiler açısından değil ister serbest piyasadan, isterse düzenlenen tarifeden enerji alsın bütün tüketicilerde fiyat artışı riskini de beraberinde getiriyordu.
Hatırlanacağı üzere 17 Mart tarihindeki Kurul toplantısında elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi ve tüketicilerin korunması, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması için ilgili kanunun verdiği yetki çerçevesinde alınacak önlemlerin usulü belirlenmişti.
AZAMİ UZLAŞTIRMA FİYATLARI BELİRLENDİ
Bugün toplanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; üretim santrallerine yönelik "azami uzlaştırma fiyatlarını" belirledi. Toplantının ardından konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu mekanizmanın benzerlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığına dikkat çekerek, yaşanan küresel gelişmeler sebebi ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesinin hedeflendiğini açıkladı.
"PİYASA YAPISININ BOZULMASINA KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Kış ve ilkbahar yağışlarının hidroelektrik üretimi için memnuniyet verici düzeyde olduğunu ancak ithal ürün maliyetlerindeki yüksekliğin piyasa fiyatlarını da hala çok yüksek seviyede tuttuğunu hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi: