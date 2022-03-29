SON DAKİKA: Elektrik fiyatlarına yeni düzenleme! EPDK'dan flaş açıklama: Elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatı belirlendi! 2500 ve 1200 TL...

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından daha önce yapılan açıklamada elektrik üretim maliyet farklılıklarının birbirine yakın seyrederken piyasada herhangi bir soruna sebep olmadığı ancak üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan büyük artışların serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları beraberinde getirdiği vurgulanmıştı.