Asgari ücrete enflasyon zammı! İşçilere Temmuz zammına sanayicilerden yeşil ışık geldi...





'YAPILACAK ŞEY BELLİ'

Yılın yarısından sonra enflasyonun yüzde 60'lardan tekrar 50'lere inebileceğini, yılın ortalamasının 50'ler civarında olacağını söyleyen Özdebir, "Yüzde 50'ye yakın yapılan asgari ücret zammı aslında erimiş oluyor. Hayat standartlarının eriyen ücretler karşısında düzeltilmesi gerekir. İşletmelerimiz yine telafi ederler diye tahmin ediyorum, çünkü geçen sene ücretlerdeki düzeltmeleri yapmışlardı. Kanuni bir düzenleme olmasa bile işletmelerin yapacağı şey belli, yine aynı şekilde bir düzeltme yapılır" diye konuştu. Özdebir, işletmelerin yapması gereken iyileştirme noktasında, "Yapılacak şey belli, zam yapılacak. Kârlılığı yüksek olan firmalarda daha yüksek oranda olur, kârlılığı düşük olanlar da yapabildikleri kadarını yaparlar" değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN