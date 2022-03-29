Asgari ücrete enflasyon zammı! İşçilere Temmuz zammına sanayicilerden yeşil ışık geldi...

Asgari ücrete Temmuz zammı beklentileri artarken, sanayiciler de yeşil ışık yaktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret güncellemesiyle ilgili "Yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz" şeklindeki sözlerinin ardından, sanayiciler de görüşlerini açıkladı. Küresel çapta oluşan enflasyonist ortamın Türkiye'yi de etkilediğine dikkat çeken Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Başkan Erdoğan'ın 'çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği' sözünü sonuna kadar desteklediklerini belirtti.
'YAPILACAK ŞEY BELLİ'
Yılın yarısından sonra enflasyonun yüzde 60'lardan tekrar 50'lere inebileceğini, yılın ortalamasının 50'ler civarında olacağını söyleyen Özdebir, "Yüzde 50'ye yakın yapılan asgari ücret zammı aslında erimiş oluyor. Hayat standartlarının eriyen ücretler karşısında düzeltilmesi gerekir. İşletmelerimiz yine telafi ederler diye tahmin ediyorum, çünkü geçen sene ücretlerdeki düzeltmeleri yapmışlardı. Kanuni bir düzenleme olmasa bile işletmelerin yapacağı şey belli, yine aynı şekilde bir düzeltme yapılır" diye konuştu. Özdebir, işletmelerin yapması gereken iyileştirme noktasında, "Yapılacak şey belli, zam yapılacak. Kârlılığı yüksek olan firmalarda daha yüksek oranda olur, kârlılığı düşük olanlar da yapabildikleri kadarını yaparlar" değerlendirmesinde bulundu.