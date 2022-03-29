Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , EYT ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu





'GÜNDEMİMİZDE'

Asgari ücrete Temmuz'da ek bir zam yapılmasıyla ilgili sorular üzerine Numan Kurtulmuş, "Vatandaşların yükünün hafifletilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmanın şart olduğunu görüyor ve bunu uyguluyoruz" diye konuştu. Kurtulmuş, EYT'de gelinen son duruma ilişkin de şunları söyledi: "Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. Bu konu epeydir bakanlığın da günde mindedir. Bu konuyu yeterince biliyoruz ve çalıştık. İnşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz."

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